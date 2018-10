Internationale Pressestimmen zum Clasico: "FC Barcelona demütigt Real Madrid"

Der FC Barcelona hat Erzrivale Real Madrid noch tiefer in die Krise geschossen. Der Tabellenführer und Titelverteidiger der Primera División fegte am Sonntag vor eigenem Publikum den Champions-League-Sieger um Toni Kroos mit 5:1 (2:0) vom Platz und baute damit den Vorsprung auf die Madrilenen nach zehn Runden bereits auf sieben Punkte aus. Held des Tages war der Uruguayer Luis Suárez mit einem Dreierpack, der verletzte Superstar Lionel Messi wurde nicht vermisst. Nach fünf Liga-Spielen in Serie ohne Sieg ist bei Madrid der Rauswurf von Trainer Julen Lopetegui nach Medieneinschätzung nur noch eine Frage der Zeit - er soll laut Informationen der Zeitungen Marca und AS bereits am Montag erfolgen. Nachfolger soll Ex-Chelsea-Trainer Antonio Conte werden.