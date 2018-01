Internationale Pressestimmen: Bayern München schlägt Leverkusen

Eigentlich waren die Vorzeichen für ein Stolpern des Tabellenführers zum Rückrundenauftakt so gut wie lange nicht. Bayer Leverkusen hatte zwölf Partien in Folge nicht verloren, trat in Bestbesetzung an. Beim FC Bayern fehlten neben Manuel Neuer auch Mats Hummels und Torjäger Robert Lewandowski, zudem hatte der Rekordmeister fünf Jahre nicht in Leverkusen gewonnen. Doch es blieb alles beim Alten: Bayern marschiert auch 2018 weiter und holten im 17. Spiel unter Trainer Jupp Heynckes den 16. Sieg.