"Wahnsinn": Internationale Pressestimmen zum Topspiel BVB gegen den FC Bayern

Borussia Dortmund ist dem FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga erst einmal enteilt. Der BVB kam am Samstag in einem hochklassigen Spitzenspiel trotz zweimaligem Rückstand zu einem 3:2 (0:1) gegen die Bayern.

Und nicht nur die deutsche Presse schreibt über das Topspiel. Auch in Frankreich, England und Italien war der Bundesliga-Kracher zwischen dem BVB und dem FC Bayern Thema.