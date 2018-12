Internationale Pressestimmen zum BVB-Triumph auf Schalke: "Sancho stars again"

Am Ende lagen sich die Spieler von Borussia Dortmund jubelnd in den Armen, Schalkes Profis gingen nach der ersten Derby-Niederlage seit mehr als drei Jahren nur zögerlich in die Kurve und mussten sich sogar einige Pfiffe anhören. „Ich bin müde, aber es war geil“, sagte Thomas Delaney, der dem BVB mit dem frühen Tor in der 7. Minute den Weg zum am Ende verdienten 2:1-Sieg im 93. Revierderby beim FC Schalke 04 geebnet hatte.