Internationale Pressestimmen: Der BVB blamiert sich auf Zypern - "Teure Punkte verloren"

Das war viel zu wenig! Borussia Dortmund ist gegen Nikosia nicht über ein Remis hinausgekommen und hat sich auf Zypern kräftig blamiert. Wer war ganz besonders schlecht? Der SPORTBUZZER hat die Noten. © dpa

Roman Bürki : Drei Gegentore gegen Tottenham, Real Madrid und zuletzt gegen Leipzig – Dortmunds Torhüter geriet zuletzt in die Kritik und manche Medien fragen bereits: „Ist Roman Bürki gut genug für den BVB?“ Die Frage wird immer dringlicher, vor der Führung für Nikosia spielte der Keeper erst einen schlimmen Fehlpass und ließ den Ball dann auch noch nach vorn prallen. Note: 5 © imago

Marc Bartra : Marc Bartra hat seine muskulären Probleme, die ihn zwischenzeitlich zurückgeworfen hatten, überwunden und durfte in Nikosia von Beginn an ran. Allerdings nicht wie gewohnt auf der Position in der Innenverteidigung, sondern auf der rechten Außenbahn, wo Bedarf herrscht, weil Piszczek verletzt ist und Toljan zuletzt reichlich überfordert war. Bartra hielt seine Seite, seine Freiheiten nach vorne nutzte er jedoch nicht konsequent. Note: 3 © imago

Sokratis : In der Bundesliga ist Dortmunds Abwehrchef nach seiner roten Karte gegen Leipzig für ein Spiel gesperrt, in der Champions League darf er weiterhin ran. Der Grieche räumte hinten gewohnt resolut auf, als seinen Kollegen nach vorn nichts gelang, sorgte er per Kopf für den Ausgleich. Note: 2 © imago

Ömer Toprak : Dass Peter Bosz in Nikosia mit Sokratis, Bartra und Toprak drei gelernte Innenverteidiger auf den Rasen schickte, mag eine Reaktion darauf gewesen sein, dass Dortmunds Hintermannschaft bei der Heimniederlage gegen Leipzig reichlich alt aussah. Gut, dass er gegen De Camargo eng am Mann blieb, sonst wäre der BVB in der ersten Hälfte in Rückstand geraten. In der zweiten Hälfte musste der Türke verletzt raus. Note: 3 © imago

Marcel Schmelzer : Dortmunds Kapitän hat sich nach seiner Bänderverletzung wieder spielbereit gemeldet und durfte in Zypern von Beginn an ran, obwohl er nur wenige Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert hatte. Wie viel Spielpraxis ihm fehlt, zeigte das Spiel. Schmelzer fehlten Abstimmung und Timing, er wird für den BVB noch wesentlich bessere Auftritte haben. Note: 4 © imago

Julian Weigl : Der Nationalspieler ist nach seiner Verletzung wieder voll im Saft und bekam in Nikosia den Vorzug vor Nuri Sahin, dem es gegen Leipzig nicht gelungen war, Struktur in das Dortmunder Mittelfeld zu bringen. Das gelang nicht wirklich, Weigl schaffte es nicht, die Angriffsbemühungen des BVB aus dem defensiven Mittelfeld anzukurbeln. Note: 4 © imago

Shinji Kagawa : Dortmunds Japaner hat bei seinem Trainer Peter Bosz nicht die besten Karten, öfter als ihm lieb ist, sitzt Shinji Kagawa in dieser Saison auf der Bank. In Nikosia legte er stark los, passte sich dem überschaubaren Niveau seines Teams aber immer mehr an. Pech hatte Kagawa mit einem schönen Weitschuss, der an die Latte krachte. Note: 3 © imago

Mario Götze : Das einstige Wunderkind sucht seit seiner Rückkehr noch immer nach der Form, die seinem üppigen Talent entspricht. Götze bleibt ein Versprechen, das derzeit nicht eingelöst wird. Das Spiel lief weitgehend am Weltmeister vorbei, immerhin gelang ihm die Flanke, die Sokratis zum Ausgleichstor verwertete. Note: 4 © imago

Christian Pulisic : Der Amerikaner sollte auf der linken Außenbahn für Dampf sorgen, was er auch tat. Und zwar in den ersten fünf Minuten. Danach tauchte der 19-Jährige immer mehr unter und versteckte sich bis zur Unkenntlichkeit. Note: 5 © imago

Andrey Yarmolenko: Es ist erstaunlich, wie sehr sich Andrej Yarmolenko in den wenigen Wochen, die er in Dortmund ist, schon unentbehrlich gemacht hat. Auch in Nikosia gehörte der Ukrainer zu den Lichtblicken, suchte immer wieder das Dribbling, offenbarte jedoch Schwächen im Abschluss. Note: 3 © imago

Pierre-Emerick Aubameyang: Dortmunds Torjäger war überhaupt nicht ins Kombinationsspiel eingebunden, bemühte sich allerdings auch nicht erkennbar, Akzente zu setzen. Das war wenig bis nichts. Auch wenn die Kollegen nicht ihren besten Tag haben und einen Mittelstürmer in Schussposition bringen, muss man wesentlich mehr erwarten. Note: 5 © imago

Jeremy Toljan : „Ich habe ganz ruhig mit ihm gesprochen“, sagte Dortmunds Trainer Peter Bosz, nachdem Jeremy Toljan gegen Leipzig derbe vorgeführt worden war: „Er hatte keinen guten Tag, aber da war er nicht der Einzige.“ In Nikosia kam Toljan in der zweiten Hälfte für den verletzten Toprak und kam auch dieses Mal nicht ohne grobe Schnitzer aus. Für sein ungeschicktes Zweikampfverhalten sah Toljan gelb und ließ sich kurz darauf von seinem Gegenspieler vernaschen. Note: 5 © imago

Maximilian Philipp : Der ehemalige Freiburger kam in der Schlussphase für den entkräfteten Schmelzer, um die Dortmunder Offensivbemühungen anzukurbeln, blieb aber weitgehend unsichtbar, weil die Zeit nicht mehr ausreichte, um sich in Szene zu setzen. Ohne Note © imago