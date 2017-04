Internationale Pressestimmen: Der FC Bayern verliert gegen Real Madrid

Das Viertelfinalrückspiel der Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München hielt, was sich viele Fans überall auf der Welt davon versprachen. Spannung pur!

Die Partie der beiden Weltklubs ging bis in die Verlängerung, in der Madrids Cristiano Ronaldo nach 105 Minuten das 2:2 machte und in der 110. Minute das 3:2 für die Spanier schoss. Marco Asensio erhöhte noch auf 4:2. Nach dem 2:1-Sieg der Madrilenen in München in der Vorwoche zogen die Königlichen damit in die nächste Runde ein.

Schlimme Szenen gab es hingegen auf der Tribüne: In der Halbzeitpause stürmten spanische Polizisten den Gästeblock und knüppelten auf Bayern-Fans ein. Der Grund dafür ist bislang nicht bekannt.