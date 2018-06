Internationale Pressestimmen: Deutschland blamiert sich in Österreich

Was war da denn los? Die deutsche Nationalmannschaft hat sich weniger als zwei Wochen vor Turnierstart noch nicht in WM-Form präsentiert. Der Titelverteidiger verlor mit 1:2 gegen Österreich und musste sich nach einem teils schwachen Spiel in Klagenfurt viel Häme gefallen lassen - vor allem vom Gastgeber, der den ersten Sieg gegen den großen Nachbarn nach einer Durststrecke von 30 Jahren feierte.