Internationale Pressestimmen: Frankreich-Keeper gegen Deutschland gefeiert

Die "AS" aus Spanien sieht in den Torhütern die Top-Akteure des Abends: Areola und Neuer seien "über sich hinausgewachsen"

Die englische Zeitung "The Independent" war vom Spiel nicht beeindruckt: Deutschland und Frankreich hätten ihren Ruf in einem "eintönigen" Spiel nicht gerechtfertigt.

Die englische Boulevard-Zeitung "The Sun" interessierte sich weniger für das Spiel - sondern viel mehr für eine einzige Szene: "Den Fuß reingesteckt. Rüdiger hinterlässt nach einem brutalen Tritt ein schmerzhaftes Zeichen am Hals von Pavard".

Bundestrainer Löw: "Das ist ein gutes Fundament"

Zufriedenheit überwog auch bei den Spielern. „Das war ein erster Schritt. Wir haben gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, sagte Toni Kroos, der vor dem Spiel als Deutschlands „Fußballer des Jahres“ geehrt worden war. Ähnlich sah es Thomas Müller: „Das erste Zeichen und Signal war positiv. Es war kein technisch perfektes Spiel. Wir haben uns dafür entschieden, dass die Null auf jeden Fall steht. Es geht darum, den Kredit zu zurückzuholen, den wir im Sommer verspielt haben.“ Auf diesen Auftritt könne man aufbauen, ergänzte Mats Hummels: „Ich glaube, dass wir die Lehren aus der WM gezogen haben. Wir hatten alle schon Rückschlage in unserer Karriere. Wir sind es gewohnt, dass wir wieder aufstehen müssen.“

Nach dem Teilerfolg zum Neustart geht es für die Löw-Auswahl am Sonntag im Test in Sinsheim gegen Peru weiter, wenn der Bundestrainer personell wohl mehr experimentieren wird. „Das hat die Mannschaft gut gemacht. Wir hätten gegen den Weltmeister sicher das ein oder andere Tor erzielen können. Es war wichtig, in der Defensive stabil zu stehen, die Räume dicht zu machen und uns nicht auskontern zu lassen. Das ist ein gutes Fundament“, sagte Löw. Der Chefcoach fügte aber auch hinzu: „Es wäre naiv zu glauben, mit einem Spiel so eine WM vergessen zu machen.“