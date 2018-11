Internationale Pressestimmen zum DFB-Remis gegen Holland: "Last-Minute-Käse"

Anzeige

Dieser Abschluss passte zum völlig verkorksten Jahr 2018. Nach einem schwungvollen Spiel, einer 2:0-Führung und zahlreichen vergebenen Chancen vergab die deutsche Nationalmannschaft beim 2:2 (2:0) im Klassiker gegen die Niederlande in der Endphase noch den sicher geglaubten Sieg. Timo Werner (9. Minute) und Leroy Sané (20.) hatten die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw am Montag im letzten Nations-League-Spiel in Führung gebracht; Quincy Promes (85.) und Kapitän Virgil van Dijk (90.) glichen aber mit späten Toren noch aus. Damit verdarben die Niederländer den Deutschen den Jahresabschluss und Thomas Müller das 100er Jubiläum. Nach dem bitteren Abstieg aus der Top-Gruppe der Nations League muss das DFB-Team nun auch noch um den Platz im besten Lostopf der EM-Qualifikation zittern. So drohen womöglich am 2. Dezember bei der Auslosung in Dublin schwere Gegner wie Frankreich, Spanien oder England. Nur bei einem Sieg Portugals gegen Polen am Dienstag bleibt dieses Szenario erspart. Internationale Pressestimmen zum DFB-Remis gegen Holland

Internationale Pressestimmen: Deutschland verpasst Sieg gegen Holland Die deutsche Nationalmannschaft begann stark, verpatzte im Länderspiel gegen Holland aber die Schlussphase. So sehen die internationalen Medien das Spiel in der Nations League - klickt Euch durch unsere Bildergalerie! © imago/Jan Huebner Holland freut sich über den Punktgewinn in Gelsenkirchen: Ein "amtliches Comeback" attestiert De Telegraaf der "Elftal". © Screenshot Het Laatste Nieuws aus Belgien lobt den Nachbarn: "Unglaubliches Ende!" Und weiter: "Die Holländer ziehen gegen die Deutschen den Kopf aus der Schlinge und schießen sich damit ins 'Final Four' der Nations League. © Screenshot Frankreich verpasst das 'Final Four' - die L'Equipe schreibt in Anlehnung an die Farben der Teams: "Kein Blau, aber Orange" © Screenshot Sport1 schreibt von einem "Last-Minute-Schock". © Screenshot Die Daily Mail aus Großbritannien stellt die Leistung von Liverpool-Star Virgil van Dijk heraus: "Sein Last-Minute-Volley sorgt nach Zwei-Tore-Rückstand für ein Comeback gegen Deutschland..." Die Bedeutung ist klar: Holland ist im 'Final Four', also dem Halbfinale. © Screenshot Blick aus der Schweiz mit einem Bild vom Aufwärmen - nun ja - und dem Hinweis, dass der DFB ein "verkorkstes Jahr" nur mit einem Remis retten kann. © Screenshot Ekstrabladet aus Dänemark: "Großes Comeback: Holland holt den Gruppensieg ab" © Screenshot Kronen Zeitung aus Österreich vollmundig, aber auf den Punkt: "Deutschland vergeigt sicher geglaubten Sieg" © Screenshot Die Bild wie immer mit einer Zeile zum Schmunzeln: "Last-Minute-Käse" gegen Holland. © Screenshot Gazzetta dello Sport aus Italien fasst die Tore zusammen - und zeigt jubelnde Holländer. Wie bitter. © Screenshot Die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit einer leidvollen Erkenntnis, die in vielerlei Hinsicht gut auf das Kalenderjahr 2018 ausgeweitet werden kann. © Screenshot The Sun aus Großbritannien: "Van Dijk führt Fightback an" © Screenshot Der Daily Mirror geht ebenfalls voll auf van Dijk und hebt dessen "atemberaubenden späten Volley" hervor. © Screenshot

Dabei hatte der in Russland noch brutal abgestürzte Ex-Weltmeister am Montag vor 42 186 Zuschauern in Gelsenkirchen trotz des bitteren Abstiegs aus der Top-Gruppe der Nations League lange Zeit große Leidenschaft, Entschlossenheit und Spielfreude demonstriert. Doch der späte Ausgleich war irgendwie bezeichnend für das Jahr 2018. Damit schafften die Niederländer im letzten Spiel des neu geschaffenen Wettbewerbs in letzter Sekunde den Sprung ins Final Four und verdrängten Weltmeister Frankreich auf Platz zwei. „Ich bin enttäuscht über das Ergebnis. Über die gesamte Spielzeit haben wir aber mehr Positives als Negatives gesehen. Wir sind am Ende bestraft worden. Das ist natürlich bitter. Es zieht sich ein bisschen durch das Jahr“, sagte Löw und ergänzte: „Es ist manchmal auch der Preis, den man bezahlen muss. Es ist eine relativ junge Mannschaft.“

Toni Kroos: „Wir haben den Deckel nicht draufgemacht"

Ähnlich sah es Real-Star Toni Kroos. „Wir haben den Deckel nicht draufgemacht. Als Mannschaft hätte uns ein Erfolgserlebnis gut getan“, haderte der Mittelfeldspieler und Werner ergänzte: „Ein 2:0 darf man fünf Minuten vor Schluss nicht mehr hergeben. Es ist schade, bis zum 2:1 hatten wir alles im Griff, dann bekommen wir das dumme 2:1. Dass wir noch das 2:2 bekommen, ist bitter.“

Dabei lief zunächst alles nach Plan. Die Abkehr vom Ballbesitz-Fußball und die Fokussierung auf blitzartige Angriffe mit dem deutschen Turbo-Sturm funktionierte lange Zeit gut. Insbesondere Sané stellte in seiner alten Schalker Heimat die niederländische Defensive vor große Probleme. „In der Verfassung bin ich mit ihm sehr zufrieden“, sagte Löw. Aber auch die Dreier-Abwehrkette zeigte sich gut eingespielt. Außerdem verlieh die Hereinnahme der beiden erfahrenen Ex-Weltmeister Mats Hummels und Toni Kroos im Vergleich zum Russland-Spiel (3:0) vor vier Tagen dem deutschen Team Stabilität.

Löw-Elf erwischte optimalen Start

Die Löw-Elf erwischte einen optimalen Start. Schon nach neun Minuten setzte Werner nach Zuspiel von Gnabry den Ball aus 20 Metern mit einem satten Schuss ins Tor und beendete damit seine Torkrise. Vor gut fünf Monaten hatte der Leipziger letztmals im Testspiel gegen Saudi-Arabien getroffen. Und es kam noch besser: Ein langer Ball von Kroos verarbeitete Sané glänzend. Sein von Kenny Tete abgefälschter Schuss gab Oranje-Schlussmann Jasper Cillessen erneut das Nachsehen.

Deutschland-Einzelkritik gegen Holland: Die DFB-Elf in Noten Deutschland überzeugt gegen die Niederlande lange mit einer starken und engagierten Leistung. Doch dann schleichen sich Fehler ein, am Ende steht ein 2:2. Der SPORTBUZZER zeigt, welche Spieler überzeugen konnten - und welche sich noch steigern müssen. © imago/Matthias Koch Manuel Neuer - Note 3: Der Kapitän auf ehemaligem Territorium. Anders als beim 0:3 in Amsterdam bekam der Torhüter kaum etwas zu tun. Bekam erst nach der Pause mehr zu tun. Zeigte sein Können etwa bei Depays Schuss (78.). © imago/MIS Thilo Kehrer - Note 3: Erster Torschuss nach 27 Sekunden (!). Der Ex-Schalker spielt sich hinten rechts fest, ob er nun Ginter als Hintermann hat oder nicht. Fleißig in der Rückwärtsbewegung, frech nach vorne, auch wenn er in den Schlussminuten nach Reus-Zuckerpass hätte treffen müssen. Die Herbst-Entdeckung von Löw. Patzte kurz vor Schluss beim zweiten Gegentor. © imago/VI Images Antonio Rüdiger - Note 3: Links in der Dreierkette zu finden. Wird nun, dank des Vertrauens von Löw, immer sicherer und selbstbewusster. Ein Mann der Zukunft? Der Gegenwart! © imago/Pro Shots Niklas Süle - Note 2: Bayerns Abwehr-Prellbock mit besten Stammplatz-Aussichten für 2019. Überwand den eigenen Keeper Neuer beinahe mit einem Kopfball – knapp drüber. Ansonsten meistens auf der Höhe und aufmerksam, bereinigte brenzlige Momente. © dpa Mats Hummels - Note 3: Oh! Ein Feldspieler-Weltmeister von 2014. Der Innenverteidiger sah in seinem 70. Länderspiel früh Gelb (14.) als er zu spät kam gegen Promes. Klärte viele Situationen routiniert per Kopf. © imago/Schüler Nico Schulz - Note 3: Spielte für den in Leipzig verletzt ausgewechselten Hector Linksverteidiger. Gute Vorstöße über den linken Seitenstreifen, mit einigen passablen Flanken im Programm. Eine echte Konkurrenz für Hector in 2019. © dpa Joshua Kimmich - Note 4: Der Kapitän der Zukunft wieder als Aufbauspieler, als Sechser vor der Abwehr. Musste ein hartes Foul von Wijnaldum einstecken. K & K – Kimmich und Kroos könnten das Mittelfeld-Duo der nächsten Jahre werden. Sah beim 2:2 nicht gut aus, zeigte auch vorher gelegentlich Unkonzentriertheiten. © imago/VI Images Toni Kroos - Note 3: Weltmeister Nummer drei in der Startelf – und so wertvoll, der Mann. Immer noch unverzichtbar. Schickte die schnellen Stürmer gerne mit seinen Pässen auf die Reise. Am 1:0 beteiligt, beim 2:0 hob er den Ball elegant auf Sané. Allerdings schlichen sich auch Abspielfehler ein. Konnte die entscheidende Flanke vor dem 2:2 nicht verhindern. © imago/Jan Huebner Leroy Sané - Note 2: Auf sein erstes Länderspieltor gegen Russland setzte er, von Löw konsequent „Sahne“ ausgesprochen, einen drauf: einen abgefälschten Linksschuss nach feiner Ballbehauptung zum 2:0. Man fragt sich immer wieder, was wäre, wenn ihn Löw mit zur WM genommen hätte... © dpa Serge Gnabry - Note 2: Der Bayern-Profi als falsche, aber richtig schnelle Neun. Mit einem Kontakt fix auf Werner weiter, der zum 1:0 abzog. Prima. Sorgte sogar mit einem Kopfball (40.) für Torgefahr. Bei Löw eher mit Stammplatz-Chancen als bei Kovac und den Bayern. © dpa Timo Werner - Note 2: Neunter Treffer im 23. Länderspiel, aber sein erstes seit 751 Minuten (über 12 Stunden). Ein satter, platzierter Rechtsschuss zum 1:0. Zeigte Vollstrecker-Qualitäten, suchte aus jeder Position den Torabschluss, auch nach einem Sprint vor der Auswechslung (63.). © dpa Marco Reus - Ohne Note: Kam in der 63. Minute für Werner. Der Dortmunder, einer der Spieler der laufenden Bundesliga-Saison, verdaddelte eine gute Chance auf das 3:0, doch sein Pass auf Sané war zu ungenau. © imago/RHR-Foto Thomas Müller - Ohne Note: Ein Tusch auf sein 100. Länderspiel. Wurde bei seiner Einwechslung für Gnabry in der 67. Minute von den Fans gefeiert. Momentan nur noch Joker unter Löw. © imago/Revierfoto Leon Goretzka - ohne Note: Wurde an alter Wirkungsstätte als dritter Einwechselspieler von Löw in der 80. Minute für Sané gebracht. © imago/Jan Huebner

Es folgten noch weitere gute Szenen, insbesondere Gnabry verpasste mit einem Kopfball den dritten Treffer (40.). Gefährlich wurde es auch immer wieder, wenn der Hoffenheimer Nico Schulz zu Tempo-Vorstößen über die linke Seite ansetzte. Trotz des guten Auftritts wollte aber bei geschlossenem Dach keine rechte Stimmung aufkommen. Viele Plätze waren wie schon in Leipzig leer geblieben und auch sonst gaben sich die deutschen Anhänger als Reaktion auf die „Ohrfeige“ (Löw) sehr zurückhaltend.

Holland spielte seine Schnelligkeit lange nicht aus

Und die Holländer? Die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman, die noch am Freitag Frankreich die erste Niederlage nach dem Triumph von Russland zugefügt hatte, vermochte bis in die Schlussphase ihre Schnelligkeit nicht auszuspielen. Memphis Depay, der Held beim 3:0 im Hinspiel kam kaum zum Abschluss. Bezeichnend, dass sein Freistoß in aussichtsreicher Position in der Mauer hängen blieb (15.). Gefährlicher war da eher noch eine Kopfball-Abwehr von Niklas Süle, die beinahe seinen Münchner Kollegen Manuel Neuer überrascht hätte (34.). Die erste Chance im zweiten Durchgang besaß erneut Deutschland durch Werner, als er Cillessen prüfte (46.). Und der Leipziger war es auch, der dem überforderten Tete davonlief und den Ball frei vor Cillessen neben das Tor setzte (62.). Danach war für Werner Schluss, stattdessen kam der Dortmunder Superstar Marco Reus ins Spiel (63.) . Aufgrund einer Fußprellung hatte Löw den BVB-Kapitän geschont.

