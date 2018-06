Internationale Pressestimmen: Die Reaktionen auf den DFB-Test gegen Saudi-Arabien

Joachim Löw winkte kurz in Richtung Fans und verschwand dann schnell in den Kabinentunnel. Was der Bundestrainer zuvor bei der WM-Generalprobe gegen Saudi-Arabien (2:1) gesehen hatte, konnte ihm nicht gefallen haben. Mit einem laschen Auftritt gegen den krassen Außenseiter hat Weltmeister Deutschland noch keine Euphorie für die WM-Titelverteidigung wecken können. Im Gegenteil, die Stimmung war fast besorgniserregend.