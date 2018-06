Internationale Pressestimmen: Drama um Ronaldo und Spanien in Gruppe B

Anzeige

Das spannende Finish in der Gruppe B zwischen Portugal und Spanien entschied sich erst in der Nachspielzeit. Spanien rettete durch den Treffer von Iago Aspas (90.+1) das 2:2 gegen die bereits ausgeschiedenen Marokkaner. Isco erzielte den ersten Treffer für die Spanier (19.). Khalid Boutaib (14.) und Youssef En-Nesyri (81.) trafen für die Nordafrikaner. Europameister Portugal lag gegen den Iran durch einen Treffer von Ricardo Quaresma (45.) in Führung, ehe Karim Ansarifard (90.+3/Handelfmeter) der Ausgleich gelang. Cristiano Ronaldo hatte in der 53. Minute den ersten Strafstoß in der WM-Geschichte Portugals verschossen. Spanien sicherte sich den Gruppensieg durch die mehr erzielten Treffer vor den punkt- und torgleichen Portugiesen.

Internationale Pressestimmen zum Drama um Ronaldo und Spanien Ronaldo in letzter Sekunde fast noch aus der WM geflogen - Spanien zittert sich zum Gruppensieg. Der SPORTBUZZER hat die besten Pressestimmen zum Drama in Gruppe B gesammelt. Klickt euch durch! © imago/Independent Photo Agency Int. Der "Mirror" aus England schreibt: "Ronaldo verschießt Elfmeter und hätte Rot sehen können als der Videoschiedsrichter den Mittelpunkt einnimmt - aber die Europameister quetschen sich durch." Die BBC beschreibt den Abend mit dem Wort "dramatisch" Die britische "Daily Mail" schreibt: "Videobeweis-Farce ermöglicht Iran späten Ausgleich vom Punkt und verdirbt Portugal Platz eins der der Gruppe nachdem Ronaldo einen Elfmeter verschoss und einer Roten Karte entkam" Die spanische "Marca" jubelt: "Ins Achtelfinale dank des Videobeweises!" Die "AS", ebenfalls aus Spanien, schreibt: "Segnet den Videobeweis!" Die spanische "El Pais" schreibt, dass Spanien gegen Marokko "gekämpft" habe. Portugal habe gegen den Iran "geschlafen". Auch "O Jogo", die portugiesische Sportzeitung, spricht von einem "Kampf" - aber diesmal von Portugal. "A Bola" aus Portugal bleibt nüchtern: "Portugal rutscht an zweiter Stelle und trifft nun auf Uruguay." Die portugiesische Sportzeitung "Record" schreibt: "Portugal hat gelitten, um ins Achtelfinale zu kommen." Die russische Seite "RT" schießt sich bereits auf Gegner Spanien ein. Es sei eine "Nacht zum Vergessen" gegen Marokko gewesen. Die russische Agentur "Tass" bleibt ganz nüchtern: "Russland spielt gegen Spanien im Achtelfinale der WM 2018" Auch für die Spanier hat die "Kronen-Zeitung" harte Worte übrig: Sie seien "glanzlos" gewesen. Die italienische "La Gazzetta dello Sport" schreibt: "Spanien verzweifelt gegen Marokko und fordert nun Russland" - und spricht von einem "Reinfall" für Ronaldo. Die "L'Equipe" zu Portugal: "Portugal wurde vom Iran behakt, qualifiziert sich aber für das Achtelfinale." "El Observador" aus Uruguay, dem Land des Achtelfinalgegners von Portugal keck: "Lasst Cristiano kommen. Uruguay gegen Portugal im Achtelfinale." Der "Blick" aus der Schweiz wirft Portugal vor, den Gruppensieg "verschenkt" zu haben. Für die "Kronen-Zeitung" in Österreich wäre das Portugal-Scheitern ein "Schock-Aus" gewesen. Die "Bild" nimmt sich Cristiano Ronaldo mit ihrer Schlagzeile zur Brust. Die "FAZ" fasst beide Spiele nebeneinander treffend zusammen: Spanien habe "Glück" gehabt - Portugal bekomme "zur Strafe" Uruguay und müsse froh sein, nicht ausgeschieden zu sein.



Ein echtes Drama in Gruppe B! Und das sieht auch die internationale Presse so. Während Russland schon gegen den Achtelfinal-Rivalen Spanien stichelt, steht der schwache Cristiano Ronaldo ausgerechnet in Italien hart in der Kritik - in Spanien wird laut der Zeile der AS bereits über die Segnung des Videobeweises nachgedacht. Alle Pressestimmen zu den schwachen Auftritten von Spanien und Portugal in unserer Bildergalerie oben!

Das sagen die Trainer!

Portugals Trainer Fernando Santos zeigte nach dem Spiel Verständnis für seinen Superstar Ronaldo. „Das ist normal.“ Die besten Spieler seien enttäuschter als andere. „Sie wollen immer gewinnen, sie wollen immer die Besten sein. Wenn sie das nicht schaffen, sind sie verärgert“, sagte Santos. Torschütze Quaresma war froh, „dass wir im Achtelfinale stehen. Dann beginnt alles wieder bei Null.“ Sein Teamkollege João Mario meinte kurz und knapp: „Das Wichtigste ist, dass wir weiter sind.“ Und Irans portugiesischer Coach Carlos Queiroz war trotz des Ausscheidens mit den WM-Auftritten - speziell gegen die Top-Teams aus Spanien und Portugal - sehr zufrieden. „Darauf können wir stolz sein.“