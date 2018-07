Internationale Pressestimmen: Elfmeter-Krimi! Kroatien kickt Russland raus

Wie reagiert die internationale Presse um Daily Mail, L'Equipe und Marca auf das Aus von Gastgeber Russland und den insgesamt überraschenden Einzug der Kroaten ins WM-Halbfinale? Der SPORT BUZZER hat die Stimmen der Onlinemedien in einer Bildergalerie zusammengefasst.

Die spanische Marca schreibt nach dem zweiten Shootout in Folge: "Die Elfmeter kommen aus Kroatien" © Screenshot

Was für ein Drama! Kroatien steht nach einem Elfmeter-Krimi gegen Gastgeber Russland im WM-Halbfinale und trifft auf England. So reagiert die internationale Presse auf das Weiterkommen der Kroaten! © epa/Shutterstock

Rakitic: "In Kroatien ist die Hölle los"

Kroatiens Regisseur Luka Modric, der seine Elf am Mittwoch im Moskauer Luschniki-Stadion ins Semifinale gegen England führt, lag ausgepumpt auf dem Rücken und schaute in den Nachthimmel. Der russische Trainer Stanislaw Tschertschessow ging nach dem Aus in die Kabine, ohne sich noch einmal umzudrehen. Sakko und Krawatte saßen. Es war ein Abgang mit Stil, aber ohne Fortune. „Im Sport gibt es nur einen Pokal. Und wir haben jetzt keine Chance mehr, diesen Pokal zu gewinnen“, sagte der enttäuschte Coach. „Wir haben das Land auf den Kopf gestellt, das freut uns.“