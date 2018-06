Internationale Pressestimmen: Elfmeter verschossen! Messi schockt Argentinien

What a Messi! Der Daily Mirror kann kaum fassen, was Millionen TV-Zuschauer da sahen: Lionel Messi, der gefeierte Weltfußballer, scheiterte an Island. Ausgerechnet Messi, der in der vergangenen Saison 45 Tore schoss, wurde zur tragischen Figur, verballerte bei Argentiniens 1:1 gegen den WM-Neuling einen Elfmeter gegen Nobody Hannes Thór Halldórsson, der in Dänemark für Randers FC spielt.