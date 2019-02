Ein Spieltag wie gemalt für den FC Bayern - und die Spannung im Kampf um den Meistertitel in der Bundesliga. Der FCB hat die Patzer der Konkurrenz entschlossen genutzt. Nach dem 3:3 von Borussia Dortmund und dem 0:3 von Borussia Mönchengladbach gewannen die nachlegenden Münchner 3:1 (2:1) am Samstagabend gegen den FC Schalke 04 und rückten als Tabellenzweiter bis auf fünf Punkte an den BVB heran.