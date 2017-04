Internationale Pressestimmen: Borussia Dortmund "feuert" FC Bayern raus - "Gespött für Ancelotti"

Borussia Dortmund hat die große Überraschung geschafft und den FC Bayern aus dem DFB-Pokal gekickt. Die Westfalen siegten in München mit 3:2 und spielen nun im Endspiel in Berlin am 27. Mai gegen Eintracht Frankfurt. Für den Rekordmeister von Trainer Carlo Ancelotti ist dagegen nach der Champions League auch im nationalen Pokalwettbewerb frühzeitig Endstation.