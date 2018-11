Der FC Bayern München ist zurück - und zerlegt Benfica Lissabon in der Champions League mit 5:1. Die Fans in der Allianz Arena und die Zuschauer an den TV-Bildschirmen reiben sich die Augen, genau wie die internationalen Medien. Der SPORTBUZZER fasst die Reaktionen aus der Presse zusammen.

Was war das denn? Die Bayern zerlegten gestern Abend in der Champions League Benfica Lissabon mit 5:1, zeigten eine bärenstarke Leistung. Die Fans in der Allianz Arena und an den TV-Bildschirmen rieben sich die Augen. Ein Doppelpack von Arjen Robben mit zwei sehenswerten Treffern, einer von Robert Lewandowski, der jeweils per Kopf traf und ein Tor von Franck Ribéry – fertig war der Statement-Sieg und der definitive Einzug ins Achtelfinale.

Auch die internationale Presse kann nicht fassen, wie stark der FC Bayern da gespielt hat. Die Medien aus England, Spanien, Österreich und Holland wundern sich über die starke Darbietung, rätseln über die Zukunft von Bayern-Trainer Kovac und feiern die Routiniers Arjen Robben, Robert Lewandowski und Franck Ribéry. Der SPORTBUZZER zeigt, was Daily Mail, Kronen Zeitung & Co. schreiben.

Internationale Pressestimmen: FC Bayern deklassiert Benfica - "Kovac-Job gerettet?" Hat Niko Kovac seinen Job gerettet? Teile der internationalen Presse sehen die Krise für den Trainer des FC Bayern fast überstanden. Der SPORTBUZZER hat die Übersicht der Reaktionen auf den Kantersieg gegen Benfica Lissabon. © imago/MIS Der Spiegel stoppt kurz vor dem Wort "Rentnerband" und schreibt würdevoll von "Routiniers", die den Sieg der Bayern sichern. © Screenshot Trauer, Fassungslosigkeit, Entsetzen in Portugal. Das führende Sportmagazin A Bola schreibt: "Alptraum in München und Abschied von der Champions League." Schluchz. © Screenshot Die Kronen Zeitung aus Österreich vielleicht ein wenig zu voreilig - oder soll man sagen optimistisch? - was die Job-Aussichten von Niko Kovac angeht. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und ein Sieg gegen Benfica ist noch längst keine Garantie, dass der Kroate bleibt. © Screenshot oe24 mit drei Euro ins Phrasenschwein für den Lokalsport-Klassiker "Bayern in Torlaune" - und der richtigen Feststellung, dass der FCB weiter ist. © Screenshot De Telegraaf aus Holland freut sich mit Landsmann und Doppelpacker Arjen Robben und stellt fest: "Robben sorgt dafür, dass Ajax weiter ist." Dass er das aus purer Freundlichkeit gemacht hat, kann man ausschließen. Denn der 34-Jährige stammt aus Groningen und ist nicht als Ajax-Fan bekannt. © Screenshot Das führende Schweizer Organ Blick kann im Bayern-Kader partout keinen Eidgenossen finden und muss deshalb mit dem Benfica-Schweizer Haris Seferovic leiden. Der Ex-Frankfurter wurde eingewechselt und wurde - nach Blick-Lesart ebenfalls demoliert. Aua. © Screenshot Die Daily Mail aus Großbritannien mit einer Monster-Zeile und sage und schreibe vier fetten Unterzeilen. Quintessenz: Robben und Lewandowski "scheinen" beim lässigen Bayern-Sieg. München ist weiter, Benfica ist raus und Ribéry bestäubt das Ganze noch mit "gloss", also Feenstaub. Ein Traum also in Rot und Weiß. © Screenshot Italiens rosa Spitzenblatt Gazzetta dello Sport vermeldet: "Bavaresi impletosi", was wörtlich übersetzt heißt: "Bayern imprägniert"; der FCB nach Meinung der Italiener also besonders stark, weil prägnant und auf den Punkt da. Außerdem: "Kovac kann lächeln", was nach harten Tagen zweifellos stimmt. © Screenshot Die Mundo Deportivo aus Spanien: "Die Bayern übergeben die Krise mit einer 'Hand' an Benfica". Soll heißen: Während der deutsche Rekordmeister aufatmen kann, muss Portugals Krisenklub Benfica nun immer mehr zittern. © Screenshot Die Marca schreibt: "Die Champions League verändert das Gesicht von Bayern." Punkt erkannt, Punkt gemacht. © Screenshot Het Laatste Nieuws aus Belgien: "Bayern nach tollen Toren von Robben sowie den CL-Treffern 50 und 51 von Lewandowski reibungslos durch" © Screenshot Die Bild ist sich offenbar noch nicht so ganz sicher in der Beurteilung der Lage für Trainer Niko Kovac... © Screenshot Frankreichs L'Equipe aus den Punkt: "Bayern deklassiert Benfica und sichert die Qualifikation" für die K.o.-Runde. © Screenshot

Paul Breitner war nach SPORTBUZZER-Informationen nicht im Stadion

Egal, was es war - am Ende durfte Niko Kovac jubeln. Sein Team explodierte regelrecht. Offenbar ist der Wettbewerb Champions League für diese Mannschaft Motivation genug. Schließlich will man nach sechs Meisterschaften hintereinander vor allem auf europäischer Bühne glänzen. Unwahrscheinlich, dass die Bosse Kovac nun vor dem Wochenende, vor der Partie in Bremen, entlassen. Verlieren darf er allerdings bei Werder nicht, sonst wird der Abstand zur Spitze noch größer.