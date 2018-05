Internationale Pressestimmen: Frankfurt Pokalsieger gegen FC Bayern

Als die Fans von Eintracht Frankfurt am Ende eines denkwürdigen Pokal-Abends seinen Namen skandierten, flossen bei Niko Kovac Tränen der Rührung. Schon zuvor war der Trainer der Hessen nach dem Happy End seiner gut zweijährigen Amtszeit völlig losgelöst in die Jubeltraube seiner Spieler eingetaucht. Mit dem 3:1-Sensationssieg gegen Bayern München und dem ersten Pokal-Triumph der Hessen seit 30 Jahren verabschiedete sich der 46 Jahre alte Fußball-Lehrer mit Glanz und Gloria zu seinem neuen Arbeitgeber.

Die "Daily Mail" fokussiert sich auf die Trainer der Klubs. "Frankfurt vermiest Heynckes die Abschlussparty. Die Underdogs gewinnen den Deutschen Pokal (oh, und deren Trainer Kovac übernimmt in der nächsten Saison den Posten beim FC Bayern)."

Kovac verdirbt Heynckes den Abschied

„Es ist immer am schönsten, wenn man mit einem Erfolg geht“, sagte Kovac gerührt. In seinem Wohnzimmer Olympiastadion, wo er insgesamt acht Jahre für die Hertha spielte, machte der Kroate am Samstagabend sein Meisterstück. Denn vor dem Finale hatte wohl niemand ernsthaft auf die Eintracht gewettet. „Ich glaube, dass heute nicht nur in Berlin, sondern auch in ganz Hessen gefeiert wird“, sagte Kovac.