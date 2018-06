Internationale Pressestimmen: Frankreich und Mbappé überrollen Messi

Lionel Messi bleibt unvollendet! Der Superstar ist mit der argentinischen Nationalmannschaft im Achtelfinale der WM 2018 mit 3:4 an Frankreich gescheitert. Der junge Franzose Kylian Mbappé stahl Messi mit zwei Toren die Show. Ein irres Spiel zweier Ex-Weltmeister wurde zu einem offenen Schlagabtausch. „Quelle folie“, schrieb L’Équipe aus Frankreich. Was für ein Wahnsinn!

Der SPORT BUZZER hat die Reaktionen der internationalen Presse auf den Sieben-Tore-Thriller zusammengetragen. Wie titeln die Zeitungen in Frankreich, Argentinien, England und Spanien? Klickt euch durch die Fotostrecke!

Ebenfalls aus Spanien ist As : "Mbappé verurteilt Messi" © Screenshot

Die Kronenzeitung aus Österreich geht in der Überschrift voll auf den geschlagenen Helden Lionel Messi. © Screenshot

Die Gazzetta dello Sport aus Italien titelt: "Mbappé stellt Messi in den Schatten" und schlussfolgert: "Frankreich fliegt ins Viertelfinale" © Screenshot

CNN wartet mit einem spannenden Fakt auf: Kylian Mbappé ist nämlich der erste Teenager seit Pelé, der in einer K.o.-Runde doppelt trifft. © Screenshot

Auch die Bild stellt die beiden Hauptdarsteller in den Vordergrund. © Screenshot

The Guardian aus Großbritannien: "Kylian Mbappé verdoppelt Frankreichs Achterbahnfahrt-Sieg über Argentinien" © Screenshot

Perfil , eine zweite Zeitung aus Argentinien: "In einem Spiel ohne Waffenstillstand verpasst Frankreich Argentinien einen weiteren Schlag und steht im Viertelfinale" © Screenshot

La Nación aus Argentinien trauert: "Argentinien verliert gegen Frankreich und scheidet aus - das schlechteste Abschneiden seit 2002." Damals schieden die "Gauchos" in einer Todesgruppe gegen England, Schweden und Nigeria aus. © Screenshot

L'Equipe macht es kurz: "Was für ein Wahnsinn!" © Screenshot

Beide Finalisten der vorangegangenen WM schon raus

Titelverteidiger Deutschland war in Russland bereits nach der Gruppenphase draußen, nun erwischte es auch den Endspielgegner von 2014 um Superstar Lionel Messi früh. Schlechter schnitten die Finalisten beim Folgeturnier nur 2010 ab. Der Weltmeister von 2006, Italien, und Vize Frankreich schieden in Südafrika beide in der Gruppenphase aus.