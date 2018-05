Internationale Pressestimmen zum HSV-Abstieg aus der Bundesliga

Anzeige

Das traurige Ende einer 55 Jahre währenden Bundesliga-Zugehörigkeit des Hamburger SV versank im Böller-und Rauchbomben-Krawall. Was rund ein Prozent der 57.000 zumeist friedlichen Zuschauer im Volksparkstadion auslösten, war beschämend und wird weder der tapfer gegen den Abstieg kämpfenden HSV-Mannschaft noch den aufrichtigen Fans gerecht. Der 2:1 (1:1)-Sieg der Hamburger war am Ende nichts mehr wert, weil Abstiegskandidat VfL Wolfsburg mit 4:1 gegen Absteiger 1. FC Köln gewann und den Relegationsplatz verteidigte. Der HSV muss erstmals in die 2. Liga. Als wäre der erste Abstieg des Dinos nicht bitter genug, verschärften der kleine Haufen Ultras die Fassungslosigkeit bei den Fans.

Auch die internationale Presse zeigte sich im Anschluss teilweise schockiert und sprach von "Chaos" in Hamburg. Der SPORTBUZZER hat die besten Stimmen in einer Galerie für euch!

Internationale Pressestimmen zum Abstieg des HSV Der Hamburger SV ist zum ersten Mal aus der Bundesliga abgestiegen. Klickt euch durch: Das schreibt die Internationale Presse zum HSV-Abstieg! © imago/MIS Die französische Sportzeitung "L' Equipe" titelt: "Hamburg geht im Chaos unter" und schreibt: "Der einzige Verein, der seit seiner Gründung 1963 in der Bundesliga präsent ist, ist abgestiegen. Schon seit mehreren Jahren stand der HSV am Abgrund, konnte den Abstieg aber stets knapp vermeiden. Jetzt sind die Dämme gebrochen." © Screenshot Die italienische "La Gazzetta dello Sport " berichtet ebenfalls über das Chaos kurz vor Spielende und schreibt: "Unruhe: Polizei mit Pferden auf dem Feld. Die Uhr stoppt bei 54 Jahren und 261 Tagen." © Screenshot Auch in Spanien ist der HSV-Abstieg ein Thema: Die "AS" bietet sogar eine Fotogalerie und ein Video zu den "Auseinandersetzungen" an. © Screenshot Die "Marca" informiert ihre Leser ebenfalls über die Spielunterbrechung. © Screenshot Die englische "Daily Star" schreibt von "Chaos" und dass die Polizei in Hamburg den Platz stürmen musste. © Screenshot Die englische Boulevard-Zeitung "The Sun" schreibt: "Die Zeit ist um: Die Fans verursachen Chaos während Hamburg zum ersten Mal in 55 Jahren aus der Bundesliga absteigt." Die Zeitung bezeichnet den HSV mit Blick auf die vergangenen Jahre dennoch als "Überlebenskünstler". © Screenshot "Tuttosport" aus Italien schreibt in ihrer Bundesliga-Zusammenfassung von einem "historischen Abstieg des HSV" und zeigt Bilder der Krawalle © Screenshot "Hamburg spürt die Hitze, als die Fans Bengalos aus das Feld werfen", versucht die englische "Daily Mail" die Lage beim HSV zu beschreiben: "Der frühere Europapokalsieger ist abgestiegen!" © Screenshot Sogar in den USA ist der chaotische HSV-Abstieg ein Thema. "ESPN" schreibt: "Fan-Proteste verzögern das Saisonende der Hamburger - den ersten Abstieg der Klubgeschichte können aber auch sie nicht stoppen." © Screenshot "Nach 54 Spielzeiten steigt Hamburg ab. Dieses Mal gab es kein wundersames Entkommen", schreibt die "USA Today". © Screenshot Die spanische "El Mundo Deportivo" schreibt: "Hamburg ist am Tiefpunkt und muss zum ersten Mal in die zweite Liga. Zusätzlich wird die Situation durch die radikalen Fans getrübt." © Screenshot Der "Corriere dello Sport" aus Italien stellt die Pyro-Krawalle in den Mittelpunkt seiner Berichterstattung: "Hamburg steigt nach 54 Jahren und 262 Tagen ab - die Fans sind außer sich vor Wut." © Screenshot "BBC" bleibt nachrichtlich, setzt allerdings auch auf ein Krawall-Bild. © Screenshot

HSV plant direkten Wiederaufstieg

„Hamburg ohne erste Fußball-Liga kann ich mir noch gar nicht vorstellen“, sagte Klub-Idol Uwe Seeler im TV-Sender Sky. Er habe nie gedacht, dass der HSV, „solange ich lebe, einmal absteigen würde. Ich glaube aber auch, dass wir wieder aufsteigen und ich dann noch mal 1. Liga zu sehen bekomme“, sagte der 81-Jährige. Man arbeite „ab jetzt intensiv an dem klaren Ziel, bestmöglich vorbereitet in die nächste Saison zu gehen und den direkten Wiederaufstieg zu realisieren“, kündigte HSV-Vorstand Frank Wettstein an.

„Die Spieler sitzen alle niedergeschlagen in der Kabine“, berichtete Trainer Christian Titz. Aber sofort suchte er das Positive im dunkelsten Moment der HSV-Geschichte. „Es macht mich stolz, wie sich die Mannschaft dagegen gestemmt hat“, sagte der Coach, der in den kommenden Tagen einen Zweijahresvertrag unterschreiben soll.

Als die Partie in der 90. Minute von Schiedsrichter Felix Brych unterbrochen wurde, waren auch Abbruch und damit verschärfte disziplinarische Konsequenzen für den HSV denkbar. Doch Brych behielt Ruhe, pfiff das Spiel rund 20 Minuten später wieder an, als noch eine Reihe Polizisten auf der Linie des HSV-Tores stand. Nach einem Abschlag der Mönchengladbacher beendete er die Partie, womit das Ergebnis in die Wertung des letzten Spieltages einging.

HSV-Chaos auf der Tribüne gegen Gladbach: Die Bilder Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. Hier die Bilder zum Pyro-Chaos. © 2018 Getty Images Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. Hier die Bilder zum Pyro-Chaos. © dpa Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. 