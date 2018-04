Internationale Pressestimmen: Liverpool schlägt Rom

Loris Karius: Ein undankbares Spiel für jeden Torhüter. Wurde kaum geprüft und kassierte trotzdem zwei Tore. In der ersten Halbzeit mit einem Wackler nach einem Fernschuss. Bei den Gegentreffern ohne Chance. NOTE 4 © 2018 Getty Images

Trent Alexander-Arnold: Brauchte eine Weile, um mit der Wucht des Abends fertig zu werden. Ließ sich mehrmals überlaufen. War in der zweiten Halbzeit sicherer. NOTE 3 © imago/Sportimage

Dejan Lovren: Ließ sich lange nichts zu schulden kommen. War immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Erinnerte mit einen Stellungsfehler vor Edin Dzekos Treffer allerdings an die Zeiten, in denen er der Unsicherheitsfaktor in Liverpools Defensive war. NOTE 4 © imago/Focus Images

Virgil Van Dijk: Ist nach nicht einmal einer halben Saison bei Liverpool der unumstrittene Chef in der Defensive. War bei Duellen in der Luft und am Boden sicher und baute das Spiel gut auf. NOTE 3 © dpa

Andrew Robertson: Kam vor der Saison vom Premier-League-Absteiger Hull, spielt aber so, als hätte er schon jahrelange Erfahrung im Europapokal. Hinten sicher und nach vorne wie gewohnt mit viel Elan. Seinen Flanken waren immer gefährlich. NOTE 3 © Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Alex Oxlade-Chamberlain (bis 18. Minute): Führte sich mutig ein mit einem Fernschuss, verletzte sich allerdings schon nach einer Viertelstunde und musste auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Pechvogel des Abends nach zuletzt guten Leistungen. OHNE WERTUNG © 2018 Getty Images

Georginio Wijnaldum (ab 18. Minute): Erlebte einen Kaltstart nach seiner frühen Einwechselung und änderte den Lauf des Spiels mit seinen Impulsen nach vorne. NOTE 2 © 2018 Getty Images

Jordan Henderson: War ein würdiger Kapitän. Sicherte die Abwehr im zentrale Mittelfeld gut ab. Mit einigen wichtigen Ballgewinnen in der Rückwärtsbewegung. NOTE 2 © imago/PA Images

James Milner: Wuchs wieder einmal in einem großen Spiel über sich hinaus. Gab das Tempo im Mittelfeld vor. In der Schlussphase mit Pech. Sein Handspiel führte zum Elfmeter für Rom. NOTE 2 © 2018 Getty Images

Mohamed Salah (bis 75. Minute): Hat gegen seinen Ex-Klub nachgewiesen, warum er zurecht zu Englands Fußballer des Jahre gewählt wurde. Traf doppelt und bereitete zwei Tore vor. Liverpools ägyptischer König ist ein Phänomen. NOTE 1 © 2018 Getty Images

Sadio Mané: Machte sich in der ersten Halbzeit der Chancen-Verschschwendung schuldig, belohnte sich dann aber mit einem Treffer für eine starke Leistung. NOTE 2 © Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Danny Ings (ab 75.Minute): Nach seiner Einwechselung verlor Liverpool die Kontrolle – was allerdings nicht an ihm lag. OHNE WERTUNG © imago/Sportimage

Roberto Firmino (bis 90. Minute): Steht immer ein bisschen im Schatten von Salah, ist aber ebenfalls von herausragender Bedeutung. Hatte bei beiden Salah-Treffern seine Füße im Spiel und traf nach der Pause doppelt. NOTE 1 © imago/Focus Images