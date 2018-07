Internationale Pressestimmen: "Magnifique!" - Frankreich ist Weltmeister

In einem spektakulären Finale haben Frankreichs neue Fußball-Helden die Grande Nation 20 Jahre nach dem Heimtriumph zum zweiten WM-Titel geschossen. Angeführt von Matchwinner Antoine Griezmann feierte die "Équipe Tricolore" im torreichsten Endspiel seit 1966 einen 4:2-Triumph gegen den Überraschungsfinalisten Kroatien. Ein Eigentor von Ex-Bundesliga-Star Mario Mandžukić (18. Minute), Griezmann per Handelfmeter, Paul Pogba und Kylian Mbappé vor 78 011 Zuschauern im ausverkauften Moskauer Luschniki-Stadion stürzten die Millionen Fans in der Heimat endgültig in den ultimativen Party-Rausch von den Champs-Élysées bis an die Côte d'Azur.