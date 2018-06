"Adios, Leo Messi": Internationale Pressestimmen zum Argentinien-Desaster

Das hätte wohl keiner gedacht: Nach dem zweiten Gruppenspiel steht Argentinien bei der WM 2018 vor dem Aus. Gegen Kroatien ging das Team um den erschreckend schwachen Megastar Lionel Messi mit 0:3 unter . Eintracht Frankfurts Ante Rebic hat die Hoffnungen von Messi auf dessen ersten WM-Titel so gut wie zerstört und Kroatien den Weg ins Achtelfinale geebnet.

De Telegraaf aus Holland zeigt natürlich den Mann im Oranje-Trikot, Argentiniens Torwart Willy Caballero - der schwer patzte. Vermutlich im Bezug auf das Totengewand titeln die Niederländer: "Kroatien legt apathische Argentinier in ihr Hemd" © Screenshot

Und France Football schreibt von einer "großen Gefahr", in der sich Argentinien befindet. Die Kroaten haben Messi & Co. "gedemütigt"... © Screenshot

Het Laatste Nieuws aus Belgien fragt: "Was nun, Lionel? Argentinien balanciert nach einem Patzer des "Wilden Willy" und einem Klassetor von Modric am Rande des Abgrunds" © Screenshot

Die As schreibt dramatisch: "Argentinien gerät in eine Hysterie" © Screenshot

Großbritannien, die dritte: The Guardian schreibt, dass Argentinien "am Rande" des WM-Aus ist. © Screenshot

Daily Mail aus Großbritannien: "Messis WM-Traum liegt in Trümmern: Argentinien steht am Rande des Ausscheidens, nachdem Caballeros Patzer Kroatien auf den Weg zu einem komfortablen Sieg führt" © Screenshot

In Kroatien knallen dagegen die Sektkorken: "Adios, Leo Messi! Kroatien hat Argentinien in Stücke zerschlagen", meldet 24sata , die größte Zeitung des Landes. © Screenshot

Die argentinische Tageszeitung La Nación trauert bereits: "Argentinien hat sich gegen Kroatien beschämt und seine Zukunft bei der WM ist in der Schwebe" © Screenshot

Lionel Messi ist am Boden. Argentinien droht nach der 0:3-Pleite gegen Kroatien das WM-Aus. Die internationale Presse geht hart mit den "Gauchos" ins Gericht, wie die SPORT BUZZER-Übersicht zeigt. © Getty

Presse geht mit Argentinien hart ins Gericht

Der Bundesliga-Stürmer nutzte am Donnerstag in Nischni Nowgorod in der 53. Minute einen verheerenden Fehler von Argentiniens 36 Jahre altem Torhüter Wilfredo Caballero zur 1:0-Führung für Kroatien. Die weiteren Treffer erzielten Luka Modric (80.) und Ivan Rakitic (90.+1). „Das ist ein toller Abend für uns. Es war ein perfektes Match. Wir haben es verdient zu gewinnen“, sagte Torschütze Modric