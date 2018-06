Internationale Pressestimmen: Mittelfinger von Robbie Williams schockiert die Medien

Robbie Williams hat bei der Eröffnungsfeier für den ersten Skandal der WM 2018 in Russland gesorgt. Während der Show streckte er seinen Mittelfinger in die TV-Kameras. Eine Aktion, die die Presse weltweit schockiert. Das schreiben die internationalen Medien.

Ein Mittelfinger bei der Eröffnungsfeier der WM 2018 sorgt für einen Eklat weltweit! Nicht etwa ein Spieler bediente sich an der vulgären Geste – sondern ausgerechnet Robbie Williams. Der Popstar („Angels“, „Rock DJ“) heizte die rund 80.000 Zuschauer im Luschniki-Stadion in Moskau ein – und ließ sich dann zur Mittelfingergeste vor dem Spiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien hinreißen. Was dahintersteckt, ist allerdings noch unklar.

Internationale Pressestimmen: Robbie Williams zeigt der Welt den Mittelfinger Was hat er sich denn dabei gedacht? Robbie Williams zeigte der Welt den Mittelfinger. Der SPORTBUZZER zeigt die Reaktionen der internationalen Presse. © epa Die Daily Mail ist schockiert: „Die WM startet mit einer blendenden Show, doch Robbie Williams schockiert die Fans mit einem Mittelfinger im Livefernsehen.“ © Screenshot Noch mal die Mail mit einem klaren Urteil: „Robbie Williams schießt bei der Eröffnungsfeier ein Eigentor – der übermütige Star zeigt der Kamera bei einer blendenden Show den Mittelfinger im Luschniki-Stadion.“ © Screenshot Die Sun greift zur Klärung zurück auf den Namen von Williams’ ehemaliger Band Take That (Nimm das) und meint: „Robbie Williams schockiert die TV-Zuschauer (sechs Millionen in Großbritannien, d. Red.)…“ © Screenshot Süß: Smooth Radio aus Großbritannien zensiert für seine User sogar den Williams-Finger und schreibt dazu: „Ungezogen!“ © Screenshot Die Bild ist nicht minder brüskiert – und will den Grund wissen. © Screenshot Der London Evening Standard ärgerlich: „Robbie Williams flucht (…): Der Sänger schnippt den Mittelfinger während der Show. (...) Die Fußball-Fans sind aus der Bahn geworfen." © Screenshot Die BBC widmet dem Williams-Auftritt insgesamt zwölf Absätze – der Mittelfinger spielt dabei allerdings keine Rolle… ¯\_(ツ)_/¯ © Screenshot Der Westen schreibt sogar von einem „Skandal“. © Screenshot Sogar der Business Insider hat eine Meinung zu dem Thema: „Williams zeigt der Welt den Mittelfinger.“ © Screenshot Die Frankfurter Rundschau mit einer sehr euphemistischen Zeile. © Screenshot Eine Milliarde sahen den Mittelfinger – für Williams gute Publicity. © Screenshot

Williams’ Auftritt sorgte für Erstaunen

Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin die WM mit einem Willkommensgruß für Fans aus aller Welt eröffnet. „Die Liebe zum Fußball verbindet uns alle zu einer Mannschaft“, sagte er bei der WM-Eröffnungsfeier am Donnerstag im Moskauer Luschniki-Stadion. Russland habe alles getan, um einen Feiertag für den Weltsport auszurichten. „Ich wünsche allen Mannschaften Erfolg und den Zuschauern unvergessliche Erlebnisse“, sagte der Präsident.

Williams’ Auftritt bei der Show, die Milliarden Fans vor den Fernsehern sehen sollten, hatte im Vorfeld in Russland nicht nur Euphorie, sondern auch Erstaunen ausgelöst. Der Weltstar hatte 2016 mit seinem Hit „Party like a Russian“ viel Kritik in Russland geerntet. In dem dazugehörigen Musikvideo nimmt Williams reiche, partywütige Russen aufs Korn. Kritiker sagen, er bediene Vorurteile gegen Russen und sei beleidigend.

Bei der Eröffnungsfeier kam Williams ohne das provokante Lied aus. Er sei gebeten worden, es nicht zur WM zu spielen, berichteten Moskauer Medien. Hielt er deswegen seinen Mittelfinger demonstrativ kurz in die Kameras? Oder war der Finger seine Antwort an Kritiker, er habe sich an Russland verkauft? Jedenfalls setzte er auf ein Medley seiner großen Hits, in das auch die russische Sopranistin Aida Garifullina von der Wiener Staatsoper einstimmte.