Internationale Pressestimmen - Neymar nach Schwalbe und Tränen weltweit in der Kritik

Was dabei beinahe vergessen wurde: Neymar hatte in der siebten Minute der Nachspielzeit zwar sein erstes WM-Tor seit der Vorrunde 2014 erzielt. Doch der Eisbrecher beim wichtigen Sieg für den nun greifbaren Achtelfinal-Einzug war der teuerste Fußballer der Welt gegen leidenschaftlich verteidigende Costa-Ricaner nicht. Die internationale Presse geht mit Neymar nach der Partie teilweise hart ins Gericht: Der SPORT BUZZER hat die internationalen Pressestimmen gesammelt!

In Costa Rica titelt die Zeitung "La Nación": Die Schwalbe von Neymar "wird in der Geschichte die erste Strafe bleiben, die von einem Videoassistenten bei einer Weltmeisterschaft rückgängig gemacht wurde."

Auch in der "Daily Mail" wird über die Schwalbe des Superstars diskutiert. Er wirke vom Stress des Turniers "überwältigt", so das Blatt.

Neymar reagiert auf Kritik via Social Media

Neymar war dagegen am Freitag gleich mehrfach unangenehm aufgefallen. Mit einer von mehreren Schwalben an diesem Tag hätte er beinahe einen Foulelfmeter erhalten, den er auch selbst schießen wollte. Doch Schiedsrichter Björn Kuipers revidierte seine Entscheidung nach Ansicht der TV-Bilder. Nach mehrfachem Lamentieren, Diskustieren und Monieren erhielt Neymar schließlich die Gelbe Karte, als er den Ball vor Wut auf den Boden schmetterte. Nach seinem Tor machte er in Richtung Publikum die Kopf-Ab-Geste. In den sozialen Netzwerken wurde der 26-Jährige anschließend als Kind, Schauspieler oder Schwalbenkönig bezeichnet.