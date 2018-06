Internationale Pressestimmen: Ronaldo ballert Marokko aus dem Turnier

Er ist ein Mann für die Rekordbücher: Cristiano Ronaldo hat Portugal mit seinem 85. Länderspieltor bei der WM in Russland auf Achtelfinalkurs gebracht. Der Megastar von Real Madrid war beim 1:0 gegen Marokko einmal mehr der entscheidende Mann auf dem Platz. Nach nur vier Minuten erzielte er seinen vierten Turniertreffer und sorgte nahezu im Alleingang dafür, dass Marokko nach nur zwei Spielen die Gewissheit vom Vorrundenaus hat.

Der SPORT BUZZER hat die internationale Presse genau durchleuchtet und zeigt, wie die Medien in aller Welt Cristiano Ronaldo nach der nächsten starken Leistung feiern. Schon gegen Spanien hatte der Real-Star alle drei Tore für Portugal geschossen und beim 3:3 im iberischen Duell die Schlagzeilen dominiert.

Es gibt Wörter, die sind in Österreich einfach schöner als in Deutschland. Ronaldo „köpfelt“ Portugal zum Sieg schreibt die Kronenzeitung . © Screenshot

Mundo Deportivo aus Spanien: „Cristianos viertes Tor bringt Portugal in Richtung Achtelfinale.“ © Screenshot

As aus Spanien schreibt knackig: „Cristiano wirft Marokko raus.“ © Screenshot

Die Marca aus Ronaldos Wahlheimat Madrid in Spanien: „Cristiano Ronaldo bleibt der entscheidende Spieler der Weltmeisterschaft.“ © Screenshot

Ronaldo ist alleiniger Europa-Rekordhalter

Ronaldo verewigte sich übrigens nicht nur sprichwörtlich in den Rekordbüchern – sondern stellte auch tatsächlich eine neue Bestmarke auf. Der 33-Jährige erzielte am Mittwoch in Moskau sein 85. Länderspieltor und ist damit im Nationaltrikot alleiniger europäischer Rekordhalter.