Internationale Pressestimmen: Ronaldo nach Dreierpack weltweit gefeiert

Nach seinem spektakulären Dreierpack zeigte Cristiano Ronaldo die Fäuste und nahm die Glückwünsche seiner erleichterten Mitspieler entgegen. Der fünfmalige Weltfußballer hat WM-Favorit Spanien geschockt. Mit einem Zauberfreistoß und seinem dritten Tor des Abends rettete der geniale Superstar Portugal im ersten hochklassigen Spiel der WM in Russland am Freitagabend noch ein 3:3 (2:1) gegen den Weltmeister von 2010. Zuvor traf er bereits per Elfmeter - und profitierte von einem schweren Patzer des spanischen Keepers David de Gea.