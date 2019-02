Internationale Pressestimmen zum Tod von Rudi Assauer: "Im königsblauen Himmel"

Die Schweigeminute vor dem Anpfiff des Schalker Pokalspiels ging allen unter die Haut - die Nachricht vom Tod Rudi Assauers bewegte ganz Fußball-Deutschland. „Das, was sich Rudi an diesem wichtigen Tag wünschen würde, wäre ein gutes Fußballspiel. Und das will ihm die Schalker Familie geben“, rief Clemens Tönnies, der Aufsichtsratschef vom FC Schalke 04, den geschockten Anhängern kurz vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf über das Stadion-Mikrofon zu.

Auch die internationale Presse hat den Tod von Rudi Assauer mit Bestürzung zur Kenntnis genommen. Sogar Medien aus Frankreich (die hochangesehene Sportzeitung L'Equipe), Holland und Polen berichteten online über die verstorbene Schalke-Legende. In Deutschland meldeten sich ehemalige Wegbegleiter Assauers mit emotionalen Nachrufen zu Wort. Der SPORTBUZZER hat die Pressestimmen zum Assauer-Tod zusammengestellt.

Am Assauer-Todestag: Schalke gewinnt deutlich gegen Düsseldorf

Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco setzte das Ansinnen von Boss Tönnies trotz anfänglich gedrückter Stimmung bei den 56.638 Fans in der Veltins-Arena in die Tat um und zog mit einem ungefährdeten 4:1 (1:0)-Sieg ins Viertelfinale ein. Die ganze Nordkurve schmetterte: „Rudi Assauer, schalalalala, Rudi Assauer, schalalalala!“ - es hätte ihm gefallen. Das Gegentor von Rouwen Hennings (71.) änderte nichts an dem emotionalen Abend.

Der frühere Schalke-Manager war am Mittwoch wenige Stunden zuvor gegen 15.30 Uhr im Alter von 74 Jahren an den Folgen seiner jahrelangen Alzheimer-Erkrankung gestorben. In seiner Wohnung in Herten schlief Assauer in den Armen seiner Tochter Bettina Michel ein. Auch Zwillingsschwester Karin war bei ihrem Bruder. Assauer wäre am 30. April 75 Jahre alt geworden. „Er war eine sehr, sehr große und wichtige Persönlichkeit für Schalke 04. Wir hoffen, dass dies das Pokal-Spiel nicht tangiert“, sagte Tedesco vor Anpfiff dem TV-Sender Sky - und behielt recht.

Die Nachricht vom Tod des beliebten und von den Fans verehrten Ex-Managers hatte zuvor schnell die Runde gemacht in der Veltins-Arena, deren Bau Assauer vorangetrieben hatte. „Ohne Rudi wären wir alle nicht hier. Rudi ist der Architekt des modernen Schalke. Wir alle wussten um seinen Gesundheitszustand. Vielleicht ist es auch, so schwer wie es ist, eine Erlösung für ihn“, sagte Tönnies. „Wir sind tief betroffen und traurig.“ Auch Assauers langjährige Lebensgefährtin Simone Thomalla drückte ihre Trauer aus. „Gute Reise lieber Rudi. Du warst ein ganz besonderer Mensch und du wirst fehlen ...“, schrieb die Schauspielerin auf Instagram.

„Es ist kein leichter Abend für alle“ - so leitete Schalkes Hallensprecher Dirk Oberschulte-Beckmann kurz vor dem Anpfiff um 20.45 Uhr ein denkwürdiges Pokalspiel ein. Assauer zu Ehren verzichteten die Königsblauen auf das übliche Vorprogramm. Das Vereinslied „Blau und Weiß, wie lieb ich dich“ und das Steigerlied wurden aber inbrünstig angestimmt. Das Schalke-Team und auch der Gegner aus dem Rheinland liefen mit Trauerflor auf. Zudem wurde eine Schweigeminute einlegt und auf dem Videowürfel erschien das Konterfei von Assauer - natürlich mit dicker Zigarre. Sogar im fernen Berlin gedachten die Teams von Hertha BSC und Bayern München im parallel laufenden Pokalspiel der verstorbenen Schalke-Legende.