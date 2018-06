Internationale Pressestimmen: Russland startet gegen Saudi-Arabien furios in die WM

Der SPORT BUZZER hat den Jubel der russischen Medien ebenso eingefangen wie das Erstaunen der internationalen Presse. Warum war Russland so stark? Das Rätsel können Zeitungen und Onlineportale zwar nicht lösen – aber das 5:0 gegen die Saudis hat Eindruck gemacht. Und das nicht nur, weil Popstar Robbie Williams bei der Eröffnungsfeier plötzlich seinen Mittelfinger in die Kamera streckte…

Fans feiern ihre „Sbornaja“

„Drei Punkte sind da. Es ist ein Turnier, es endet nicht mit diesem Spiel“, fügte er an. Die Fans im Riesenreich konnten am Donnerstag jedenfalls kollektiv aufatmen und feierten ihr oft hart kritisiertes Team schon Mitte der zweiten Halbzeit mit Sprechchören: „Malatzi, Malatzi“ – auf Deutsch: „Ihr Prachtkerle“.

Der erste Länderspielerfolg nach 240 Tagen und der höchste Sieg in einem WM-Eröffnungsspiel seit Italiens 7:1 gegen die USA vor 84 Jahren lässt das Tschertschessow-Team auf den erstmaligen Einzug einer russischen Mannschaft ins WM-Achtelfinale hoffen. Als nächster Gegner wartet nun aber am Dienstag Ägypten und dann noch Uruguay – deutlich schwerere Aufgaben. Sogar Saudi-Trainer Juan Antonio Pizzi stellte ernüchtert fest: „Wir haben nicht verloren, weil sie so gut, sondern weil wir so schlecht waren.“