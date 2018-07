Internationale Pressestimmen: So wird Angelique Kerber WELTWEIT gefeiert

Der bis dahin größte Erfolg ihrer Karriere: 2011 erreicht Kerber nach einem Absturz in der Weltrangliste als Nummer 92 der Welt das Halbfinale der US Open in New York. Das hatte 15 Jahre lang keine Deutsche mehr geschafft. Sie unterlag in der Runde der letzten Vier in drei Sätzen gegen die spätere Turniersiegerin Samantha Stosur aus Australien. © imago/Hasenkopf