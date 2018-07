Internationale Pressestimmen: "Unwiderstehlich!" - Frankreich im WM-Finale

20 Jahre nach dem letzten Titelgewinn stehen Frankreichs Fußballer erneut im Finale der Weltmeisterschaft. Der Vize-Europameister von Trainer Didier Deschamps zerstörte am Dienstagabend in St. Petersburg den WM-Traum des kleinen Nachbarn und bezwang Belgien mit 1:0 (0:0). Den Siegtreffer im Halbfinale vor 64 286 Zuschauern erzielte Abwehrspieler Samuel Umtiti vom FC Barcelona in der 51. Minute. Für die Franzosen wird es am Sonntag in Moskau die dritte Endspielteilnahme nach 1998 und 2006.