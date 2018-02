Internationale Pressestimmen zum Duell zwischen RB Leipzig und Neapel

Tuttosport: "Der Sieg war da, aber es sollte dennoch nicht reichen. Neapel hatte dank Zielinski beste Chancen, schaffter es nach dem 1:3 im San Paulo aber nicht in die Verlängerung. Sarri denkt jetzt nur noch an das Duell mit Juventus."

Die Zeit: "Zunächst konnten die Sachsen die Ausfälle gut ausgleichen. [...] RB wehrte die ersten Angriffe der Gäste ab und griff nach einer knappen Viertelstunde erstmals an."

La Repubblica: "Neapel begann entschlossen, versuchte wie immer die linke Seite zu nutzen. [...] Leipzig zeigte sich furchtlos und hatte mit einem Schuss von Sabitzer, den Tonelli an die Querlatte lenkte, die erste Chance."

Kicker: "Ohne Kapitän Orban und Spielgestalter Keita (beide angeschlagen) fand RB nicht so richtig ins Spiel, hatte aber bei einem abgefälschten Sabitzer-Schuss Aluminium-Pech (14.)."

La Gazzetta dello Sport: "Neapel hat gezeigt, was Sarri verlangt hat und geht erhobenen Hauptes aus der Europa League. Die Deutschen hatten zwar mit Verletzungsproblemen (Orban und Keita) zu kämpfen, aber Napoli zeigte eine tolles Spiel und „riskierte“ den Einzug ins Achtelfinale."

Corriere dello Sport: "Tonellis Kopfball in der Nachspielzeit sorgt für höchsten Nervenkitzel. Zum Triumph reicht es aber nicht."

