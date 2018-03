Internationale Pressestimmen zum Duell zwischen RB Leipzig und St. Petersburg

"Sowjetski Sport": „Nur 19.000 Menschen in einem Stadion, das mehr als 44.000 fasst. Ja, Leipzig ist nicht unbedingt beliebt. Ja, die Europa League hat kein so hohes Ansehen. Ja, Zenit ist nicht die beste Mannschaft in Europa. Ja, die Tickets sind nicht so günstig. Aber 19.000? Die Hälfte des Spiels waren die 600 Fans aus St. Petersburg besser zu hören als die mehr als 18.000 Deutschen.“ © Screenshot

"Kicker": Hasenhüttl: "Fünf Minuten am Traumergebnis vorbei." Die historische Null, das erste Spiel ohne Gegentor im internationalen Geschäft, das Ralph Hasenhüttl vor der Partie gefordert hatte, gab es erneut nicht. Dennoch war bei RB Leipzig nach dem 2:1-Erfolg im Achtelfinalhinspiel der Europa League gegen Zenit St. Petersburg nicht nur beim Coach oder Nationalspieler Timo Werner, der ein starkes Spiel gezeigt hatte, durchaus verhaltene Zufriedenheit auszumachen. © Screenshot Homepage Kicker

"Süddeutsche Zeitung": RB Leipzig hat die unangenehme Abwehr des FC Zenit Sankt Peterburg geknackt, doch ein spätes Gegentor trübt die Chancen auf die Fortsetzung der Europa-Mission. Der deutsche Fußball-Vizemeister gewann am Donnerstagabend das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League daheim mit 2:1 (0:0). Vor der internationalen RB-Minuskulisse von nur 19 877 Zuschauern in der Red Bull Arena erzielten Bruma (56. Minute) und Timo Werner (77.) die Treffer für die Leipziger, die damit auch ihren ersten Sieg nach vier Pflichtspielen feierten. Doch das späte Freistoßtor von Domenico Criscito (86.) tat weh. Dem Tabellensechsten der Fußball-Bundesliga reicht im Rückspiel am kommenden Donnerstag im WM-Stadion der russischen Ostsee-Hafenstadt ein Unentschieden für das Erreichen des Viertelfinales. Zenit hat allerdings mit vier Siegen in vier Spielen die beste Heimbilanz aller Teams in der Europa League. © Screenshot Homepage Süddeutsche Zeitung

"Komsomolskaja Prawda": „Vor der Pause war das Spiel langweilig. Im Strafraum der Gäste und im Strafraum der Gastgeber gab es kaum gefährliche Momente. Nach der Pause brach das Spiel von Zenit aus irgendeinem Grund auseinander.“ © Screenshot

"Frankfurter Allgemeine Zeitung": RB Leipzig hat sich eine ordentliche Ausgangsposition verschafft, um in der kommenden Woche die nächste Runde in der Europa League zu erreichen. Der internationale Neuling gewann das Achtelfinalhinspiel gegen Zenit St. Petersburg mit 2:1 durch Tore von Bruma (55. Minute) und Timo Werner (77.) bei einem Gegentreffer von Criscito (86.). Leipzig war durchweg die überlegene Mannschaft und verpasste dabei einen deutlicheren Sieg. Vor allem in der zweiten Halbzeit dominierte RB die Partie und kam durch schöne Spielzüge auch immer wieder zu Torchancen. Nach zuletzt drei Heimspielen ohne Sieg – zwei in der Bundesliga und einem in der Europa League – war der Erfolg gegen St. Petersburg hochverdient. Doch der russische Gegentreffer trübte den Leipziger Erfolg. © Screenshot Homepage FAZ

"Der Spiegel": RB Leipzig hat das Achtelfinalhinspiel in der Europa League gewonnen. Gegen Zenit Sankt Petersburg siegte der Bundesligist vor nur 20.000 Zuschauern 2:1 (0:0). Bruma (56. Minute) und Timo Werner (77.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl, bevor Domenico Criscito kurz vor Schluss einen Freistoß zum wichtigen Auswärtstor für die Gäste verwandelte (86.). Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag in Sankt Petersburg statt. Vier Minuten vor dem Ende des Spiels verschuldete Dayot Upamecano einen Freistoß in zentraler Position mit einem Foul an Aleksandr Kokorin. Den Standard verwandelte Zenit-Kapitän Criscito direkt zum 2:1. So war eine sehr gute Leipziger Ausgangsposition für das Rückspiel auf einmal nur noch ein knapper Vorsprung. © Screenshot Homepage Spiegel

"Sport Express": „Roberto Mancini hatte versprochen, dass das Spiel seiner Mannschaft keinesfalls defensiv sein würde - und er hielt sein Wort.“ © Screenshot

"Sport Bild": Hacke, Spitze... Werner zaubert gegen Zenit! Minusrekord! Nur 19 877 Fans bei Leipzigs 2:1 gegen die starken Russen aus St. Petersburg (schon 21 Tore). Wer nicht kam, verpasste eine Gala von Timo Werner (22)! Erst Hacke, dann Spitze! 56. Minute: Timo Werner passt den Ball im Strafraum „No look“ mit der Hacke in den Lauf von Bruma. Der Portugiese bleibt frei vor der Kiste cool, schlenzt ins lange Eck – ein Traumtor als Belohnung für die überlegene Partie der spielfreudigen Leipziger. Klasse auch das 2:0! Werner chippt einen Pass vom starken Keita technisch super über den Gäste-Keeper (77.). Beim Pfosten-Freistoß von Forsberg (36.) war ein drittes Tor möglich. Ärgerlich der – zugegeben traumhafte – Freistoß von Criscito zum 2:1 (86.). Jetzt braucht Leipzig viel Mut fürs Rückspiel (15.3.): Zenit hat alle Heimspiele gewonnen. Zuletzt 3:0 gegen Celtic Glasgow. © Screenshot Homepage Sport Bild