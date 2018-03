Internationale Pressestimmen zum Remis von Deutschland gegen Spanien

Toni Kroos ließ mit seinem Sohn auf dem Rasen Papierflieger steigen, Mats Hummels schrieb mit freiem Oberkörper reihenweise Autogramme für die Balljungen. So ein Fußball hatte allen richtig Lust auf die WM gemacht. Die deutschen Weltmeister haben beim Start ins WM-Jahr gegen technisch brillante Spanier gleich erlebt, wie herausfordernd das Unternehmen Titelverteidigung wird. 86 Tage vor dem Auftaktspiel gegen Mexiko trennten sich die beiden Mitfavoriten am Freitagabend in einem hochklassigen Härtetest in Düsseldorf mit einem leistungsgerechten 1:1 (1:1).