Internationale Pressestimmen zur BVB-Pleite in Augsburg: "Dortmund zerschellt"

Trotz des Comebacks von Hoffnungsträger Marco Reus hat Borussia Dortmund gepatzt und dem FC Bayern im Kampf um die Meisterschaft ein unerwartetes Geschenk gemacht. Beim zuletzt so kriselnden und personell gebeutelten FC Augsburg unterlag der Tabellenführer der Bundesliga am Freitagabend mit 1:2 (0:1) . Der Ex-Borusse Dong-Won Ji mit einem Doppelpack (24./68. Minute) und Keeper Gregor Kobel wurden vor 30.660 Zuschauern zum BVB-Schreck, der späte Anschluss von Paco Alcácer war zu wenig für den BVB (81.). Die internationale Presse nimmt die BVB-Niederlage beim klaren Abstiegskandidaten aus Augsburg mit großer Überraschung zur Kenntnis.

Hier zum Durchklicken: Die internationalen Pressestimmen zur BVB-Pleite gegen Augsburg!

So wird die BVB-Niederlage gegen den FC Augsburg von der internationalen Presse gesehen. Der SPORTBUZZER hat die besten Stimmen zusammengestellt. ©

Internationale Pressestimmen zur BVB-Pleite in Augsburg

Nahezu alle englischsprachigen Blätter, die über das BVB-Spiel berichten, betiteln die Pleite beim FCA als "Schock-Niederlage" - gerade vor dem schweren Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Tottenham Hotspur (0:3 im Hinspiel). Auch der Rest Europas zeigt sich überrascht. Der SPORT BUZZER hat die Pressestimmen in der Galerie oben zusammengestellt.

Reus kritisiert BVB-Team: "Solche Fehler dürfen nicht passieren"

Die Borussia ließ Großchancen ungenutzt und kann am Samstagabend von den in Mönchengladbach gastierenden Bayern nach Punkten eingeholt werden. „So leichtfertig dürfen wir die Bälle nicht herspielen. "Wir haben genug Torchancen, um die Tore zu machen. Solche Fehler dürfen uns einfach nicht passieren“, sagte Kapitän Reus. „Das müssen wir schleunigst abstellen, sonst wird es natürlich hinten raus eng.“ Trainer Lucien Favre urteilte: „Heute hätten wir das Spiel klar gewinnen müssen. Der Gegner hat praktisch keine Torchance.“

BVB-Blamage in Augsburg! Borussia Dortmund patzt bei Comeback von Marco Reus böse

Sammer zerlegt BVB-Stars nach Pleite in Augsburg: "Spiel wurde im Kopf entschieden"

Während Dortmund einen Dämpfer verkraften muss, kann Augsburg im Abstiegskampf kurz durchschnaufen. Das Team von Trainer Manuel Baum rehabilitierte sich für das 1:5-Debakel von Freiburg und festigte am 24. Spieltag Platz 15. Die Fuggerstädter feierten den erst zweiten Sieg in der Vereinshistorie über den BVB und dabei den ersten zu Hause. „Das ist in unserer Phase brutal wichtig“, sagte Kapitän Daniel Baier. „Wir haben heute alles reingeworfen, aus ganz wenig ganz viel gemacht.“