"God save the Kane!" - Die internationalen Pressestimmen zum England-Sieg gegen Tunesien

Anders als die anderen Favoriten ist England mit einem Sieg in die Weltmeisterschaft gestartet. Doch auch die "Three Lions" strauchelten lange, Tunesien erwies sich als zäher Gegner - bis England dann vom zweiten Tor von Stürmerstar Harry Kane erlöst wurde.

Vor allem die englische Presse ist nach dem Triumph in letzter Minute natürlich euphorisch. So sah sich die "Daily Mail" sogar gezwungen Kane zu adeln und nannte ihn in Anspielung an den kürzlich getrauten englischen Prinzen "Prinz Harry". Auch die seriöse "BBC" zeigt sich ungewöhnlich emotional und spricht davon, dass "Kane England rettet."