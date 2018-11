Internationaler Dress: Das sind die neuen Recken-Trikots für Europa

Das sind sie also, die neuen Trikots der Recken für die Europapokal-Saison 2018/19. Am Dienstag präsentierte Sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen mit Kreisläufer Ilija Brozovic und Nationalspieler Kai Häfner den Dress für Europa. In Himmelblau und Camouflage-Muster kommen die neuen Recken-Trikots daher - auf der Brust verweist der Klub auf seine inzwischen zehnjährige Bundesliga-Historie.

Auf nach Europa: Im November geht's los

Nun kann das Abenteuer Europa aslo beginnen. Die Auslosung ergab, dass die TSV Hannover-Burgdorf in der 3. und letzten Qualifikationsrunde zur EHF-Cup-Gruppenphase auf SL Benfica aus Lissabon trifft. Der siebenfache Meister belegt nach sechs Siegen in sieben Spielen derzeit Platz zwei im portugiesischen Oberhaus, der Andebol 1 - hinter Ortsrivale Sporting.

Am 17. November (19 Uhr) haben die "Recken" also Besuch aus Portugal. Eine Woche später (24. November) reist die Mannschaft von Carlos Ortega nach Lissabon - Anwurf ist bereits um 17 Uhr. Die Gruppenphase des EHF-Cups beginnt am 9./10. Februar und endet am 31. März 2019.