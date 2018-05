XXL-Interview (Teil 2): 96-Trainer Breitenreiter über die Heldt-Fluchtversuche und Sané-Ersatz

Diese Saison hat gezeigt, dass wir die meisten Tore über vertikales Positionsspiel und über Flügelspiel in die Spitze, also Flanken und Querpässe von außen ins Zentrum, erzielt haben. Wir müssen für Felix Klaus mindestens gleichwertigen Ersatz haben. Salif Sané können wir nicht eins zu eins ersetzen, dann müssten wir mehr als 20 Millionen Euro in die Hand nehmen, diese Möglichkeiten haben wir in Hannover nicht. Also müssen wir Salif zwei zu eins ersetzen, das heißt, wir brauchen zwei Spieler für die Position.

Die gibt’s schon. Das ist ja der Vorteil eines Trainers, der Spieler war. Man erkennt gewisse Verhaltensmuster wieder, weil man alle Tricks kennt. Da muss ich schon manchmal schmunzeln, wenn ich denke, hm, das habe ich früher auch so gemacht, aber jetzt muss ich ihm sagen, dass das so nicht geht.

Das betrifft mich nicht persönlich, weil ich über jeden seiner Schritte informiert war. Die Zusammenarbeit mit ihm hat nicht darunter gelitten. Wir sind bestrebt, den Kader so gut wie möglich zusammenzustellen. Ich habe nicht den Eindruck, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt nicht alles für 96 getan hat. Das ist das Einzige, was für mich wichtig ist.

Wie planen Sie Ihren Urlaub?

Eigentlich wollten wir mit der Mannschaft eine gemeinsame Abschlussreise machen. Das hat leider nicht geklappt. Ich werde auf alle Fälle nach dieser intensiven Saison run­terfahren und ein bisschen abschalten.

Wie hat Ihre Familie die Saison erlebt? Gab’s etwa in der Phase mit den fünf Niederlagen in Serie Probleme für Ihren Sohn Emil in der Schule?

Es war meiner Frau und mir vor der Vertragsunterschrift wichtig, Chancen und Risiken abzuwägen, weil es ja schon eine besondere Situation für mich in Hannover ist. Das betrifft im Übrigen auch die Zukunft. Ich möchte nicht, dass meine Kinder mit gewissen Dingen konfrontiert werden. Aber es ist alles super gelaufen. Wir hatten eine Phase, in der wir nicht am Limit gespielt und eine gewisse Zufriedenheit in der Mannschaft ausgemacht haben. Da habe ich meinen Sohn schon ge­fragt, wie die Stimmung in der Schule ist, ob er aufgezogen wird, wenn mal etwas länger nicht gewonnen wird. Gerade in der Zeit sind Mitschüler aber auf ihn zugekommen und haben ihm Mut zugesprochen, dass die Mannschaft das auf jeden Fall schaffen wird. Das fand ich toll zu hören.

Hat sich Ihr Alltag in Hannover verändert?

Nein, das ist mir auch ganz wichtig, dazu bin ich zu sehr geerdet und bodenständig. Ich bin Hannoveraner und will mich frei bewegen. Natürlich werde ich überall erkannt und auch angesprochen, aber es ist mir nicht unangenehm. Ich gehe nach wie vor auf Osterfeuer oder auf den Weihnachtsmarkt, genieße dort die Zeit mit meinen Freunden. Das lasse ich mir jetzt und auch künftig nicht nehmen.

Von Andreas Willeke und Tobias Manzke