Interview: 96-Neuzugang Weinkauf über Neuer, Dart und Golf mit Bayern-Stars

Die Erfahrung bringt ihnen einen großen Vorteil, sie wissen mit bestimmten Situationen besser umzugehen. Aber Vergleiche sind immer schwierig. Meine Stärken liegen bestimmt in der Spiel­eröffnung. Wir haben in München eingetrichtert bekommen, unbedingt von hinten heraus zu kombinieren und keine langen Bälle zu prügeln. Meine Größe kommt mir bei der Strafraumbeherrschung entgegen, und ganz gut fangen kann ich auch (lacht). Körperlich muss ich sicherlich noch zwei, drei Kilo zulegen, um mehr Ausstrahlung zu bekommen.

Wenn Sie Philipp Tschauner und Michael Esser sehen – sind Sie leistungsmäßig weit weg oder nah dran an den beiden?

Ich bin erst mal heilfroh, dass ich in der ersten Mannschaft mittrainieren kann. Spielpraxis ist sehr wichtig, deshalb ist die Reserve eine gute Option, aber natürlich bin ich mit einem Profivertrag ausgestattet worden und mein Ziel ist, irgendwann einmal in der ersten Bundesliga zu spielen. Ich möchte bereit sein, wenn der Tag x kommt.

Herr Weinkauf, Sie sind 22 und fangen als dritter Torwart an. Wann wollen Sie die Nummer eins sein?

In der Hinrunde 17/18 kam er nicht immer, aber regelmäßig zum Einsatz. Er hütete in zwölf von 26 Partien das Tor der zweiten Mannschaft. © imago/MIS

Nach seinem Wechsel nach München entwickelte sich der 22-jährige Keeper immer mehr zu einer starken Kraft in der Reserve und durfte immer mal wieder zwischen den Pfosten stehen. © imago

An der Weser durchlief er mehrere Stationen der Jugend. In der U17- und U19-Bundesliga bekam Weinkauf (links) bei den Bremern nur wenige Chancen, sich zu präsentieren. 2015 wurde der FC Bayern München auf ihn aufmerksam und holte den talentierten Torwart in den Süden. © imago/nph

Das Fußballspielen lernte er allerdings in der Jugend des VfL Oldenburg. 2006 entschied er sich, den nächsten Schritt seiner Karriere zu machen und wechselte in die Jugend des SV Werder Bremen. © imago/nph

Leo Weinkauf (Mitte) spielte letzte Saison bei der Reserve des FC Bayern München. In der Hinserie saß der 22-Jährige viermal auf der Bank des Profiteams, wie hier neben Kingsley Coman (re) und Kwasi Wriedt. Im Sommer wechselte er an den Maschsee. © imago/MIS

Sie kommen aus Oldenburg, haben die Jugendteams bei Werder Bremen durchlaufen. Wie sind Sie dann bei den Bayern in München gelandet?

Ich habe in der U 17 und U 19 bei Werder nicht so viele Spiele gemacht. Da ich keine Perspektive gesehen habe, habe ich mich sogar neu orientiert und Alternativen zum Fußball angedacht. Schließlich habe ich die Aufnahmeprüfung in der Sporthochschule Köln gemacht und bestanden. Dann hat sich aber die Option mit dem FC Bayern ergeben.

Der Schritt nach München war ja dann umso größer?

Es war ein Riesenschritt. Ich bin innerhalb einer Woche zu Hause in Oldenburg ausgezogen und nach München gefahren. Das war für mich erst mal eine komplett andere Welt. Das war wie im Bilderbuch. Im zweiten Jahr durfte ich auch mal bei den Profis dabei sein, stand auch bei einigen Spielen im Kader, das war Wahnsinn. Es war schon etwas surreal, wenn ich meinen Freunden in Oldenburg erzählt habe, heute habe ich mit Alonso und Mats Hummels auf der Bank gehockt. Das waren Eindrücke, die schwer zu fassen waren.

Konnten Sie mit Manuel Neuer trainieren?

Wir hatten ein paar gemeinsame Trainingseinheiten. Dabei habe ich versucht, mir einiges abzuschauen. Die Chance, mit einem Welttorwart zusammenzuarbeiten, hat man nicht so oft. Ich habe versucht, so viel wie möglich aufzusaugen und mir meinen eigenen Baukasten zusammenzustellen. Ab und zu hat er mir ein paar Tipps gegeben. Und natürlich habe ich mir auch die Heimspiele in der Allianz-Arena angeschaut.