10 Fragen, 10 Antworten: Schwegler erwartet "Abnutzungskampf" gegen den Ex-Club

Das Wichtigste vorweg: Pirmin Schwegler, die 96-Schaltzenrale, fühlt sich fit. Die Probleme am Knie sollen dem Schweizer das Duell gegen seinen Ex-Club Eintracht Frankfurt am Sonnabend nicht versauen. Mit dem Sportbuzzer spricht der 30-Jährige über ...

... die fünf Jahre bei Eintracht Frankfurt: Geblieben ist auf jeden Fall, und das ist das Schönste, meine Frau. Fayza ist eine gebürtige Frankfurterin, und ich habe sie dort kennengelernt. Sonst habe ich natürlich viele tolle Erinnerungen. Es war schon eine schöne Station, eine tolle und sehr intensive Zeit. ... den Kontakt vor dem Spiel:

Ich hatte zwischendurch mal Kontakt mit David Abraham, Alex Meier und Marco Russ. Wenn man sich sieht, erinnert man sich gern an die gemeinsame Zeit. Zudem ist Vorstandsvorsitzender Wolfgang Steubing ein guter Freund von mir.

... den Gegner Eintracht Frankfurt:

Man weiß nicht so genau, was auf uns zukommt. Die Frankfurter sind sehr schwierig zu bespielen, weil sie extrem defensiv- und zweikampfstark sind. Sie haben Typen in der Mannschaft, die wehtun können. Ich glaube, es wird ein Abnutzungskampf und ein sehr enges Spiel. ... die Fans von Eintracht Frankfurt:

Die Momente mit den Fans sind mir natürlich besonders in Erinnerung geblieben. Es war etwas ganz, ganz Besonderes. Wir hatten echt eine Mega-Zeit. Was nach dem Wiederaufstieg passiert ist, wird in Frankfurt nicht mehr so schnell zu sehen sein (die Eintracht marschierte bis nach Europa durch, d. Red.).

... seinen Bruder Christian (33):

Wir reden schon darüber, ob wir noch mal zusammen spielen. Aber ich weiß nicht, ob es ganz so passt. Er hat auch schon gesagt, dass er dann echt lange durchziehen müsste. So weit vorauszuschauen ist echt schwierig, das habe ich gelernt. Es wäre natürlich schön, weil es so auch in Luzern begonnen hat. ... seine sieben Bundesliga-Tore, von denen er vier gegen seine zukünftigen Vereine erzielte:

Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich sollte mal gegen Bayern treffen (lacht).

... seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft:

Ich bin konsequent in meinen Handlungen geblieben und habe es durchgezogen. Ich habe da extrem gern gespielt, aber dann eine Zeit gehabt, wo ich mal mit dabei war und dann wieder nicht. Es waren drei Spieler auf meiner Position vor mir. Das habe ich akzeptiert. Plötzlich haben aber auch andere einen Vorzug erhalten. Das habe ich nicht so verstanden. Ich werde definitiv nicht mehr zurückkehren.

... seinen Einstieg bei Hannover 96:

Wir sind extrem zufrieden darüber, wie wir in die Saison gekommen sind und vor allem, wie wir aufgetreten sind. Das finde ich total imponierend. Trotzdem ärgere ich mich über die verlorenen Punkte gegen Köln und Gladbach. Aber ich bin einfach auch stolz auf die Jungs.

... die Länderspielpause:

Ich hätte die Pause nicht gebraucht, weil wir wirklich gut drauf waren. Ich hoffe, dass wir es mitnehmen können. Wenn wir weiterhin so auftreten, dann kommen weitere Punkte dazu. ... die Probleme am Knie:

Ich bin nicht der Typ, der sich zu viel Auszeit nehmen will. Ich will in einem Fluss bleiben und brauche die Trainingsintensität. Ich bin einfach froh, dass ich nur ein Spiel verpasst habe.

