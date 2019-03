"Hat mit Bundesliga nichts zu tun": Marvin Bakalorz fordert "unbändigen Willen"

Marvin Bakalorz, wie erklären Sie die 96-Leistung?

So kann man sich in der Bundesliga nicht präsentieren. Was wir gezeigt haben, hat mit Bundesliga nichts zu tun.

Woran liegt es?

Schwer zu sagen, wenn man die erste Hälfte sieht. Wie langsam wir da im Kopf sind. Wenn wir in jeder Situation zu spät kommen, dann reicht's nicht, auch nicht gegen einen direkten Konkurrenten. Jetzt müssen wir wieder bei Null anfangen.

Was ist bei 96 kaputtgegangen seit dem Sommer?

Ich war schon öfter im Abstiegskampf. Es fühlt sich ein bisschen an wie Treibsand. Man will raus, will strampeln, aber man kriegt es nicht aufs Parkett. Das ist echt schade, weil viel Talent und Qualität in der Mannschaft ist. Der Trainer gibt uns viele Sachen mit, arbeitet viel mit uns durch, greift viele Dinge auf. Es ist schade, dass wir uns nicht belohnen und nicht den Trainer.