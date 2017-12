IOC-Entscheidung zum Dopingskandal: Kein Komplett-Ausschluss für Russland von den Olympischen Winterspielen

Stadien: Die Spielstätten in Sotschi, Kasan und St. Petersburg, wo die deutsche Mannschaft spielte, verdienen in Sachen Architektur und aus fußballerischer Sicht ein Lob. Getrübt wird das Ganze von Berichten über nordkoreanische Zwangsarbeiter und ausstehende Gehälter auf den WM-Baustellen. Und: Es geht zu sehr um die Show. Das Motto: Schnell etwas hochziehen und glänzen. Was dabei fehlt: der Platz für die Seele des Fußballs. © imago

Sicherheit: So viele Sicherheitskräfte wie bei diesem Confed Cup gab es selten bei einem Großturnier. Auch wenn die Kontrollen Nerven kosten, als Besucher hatte man ein gutes Gefühl. Das Stadion in St. Petersburg war am Sonntag beim Finale sicher einer der am schwersten bewachten öffentlichen Räume Russlands. © imago

Gastfreundschaft: Zur Not mit Händen und Füßen – wer sich so verständigen kann, wird in Russland keine Probleme haben. Die Russen sind bemüht, sich um ihre Gäste zu kümmern. Fußballreisende treffen hier zumeist auf nette und hilfsbereite Gastgeber, die zwar manchmal etwas schroff, aber eben auch sehr warmherzig sind. © imago

Sprachbarrieren: Viele der Fifa-Volunteers konnten kaum ein Wort Englisch, antworteten auf Fragen auf Russisch oder einfach mit „No“. Wer außerhalb des Stadions eine Frage hat oder die richtige Richtung sucht, muss sich oftmals allein durchschlagen. In Sachen Englisch müssen die russischen Helfer noch Nachhilfe nehmen. © imago

Weite Wege: Russland ist groß, mehr als 1000 Kilometer zwischen den Spielorten sind keine Seltenheit. Und das Reisen in Russland kann zu einem kleinen Abenteuer werden. Verspätungen von Flügen sind eher die Regel als die Ausnahme. Was hilft? Bei den Russen abgucken. Schwer gelassen reagieren die, wenn etwas schiefgeht on Tour. © imago