Iraner Alireza Faghani pfeift erstes Deutschland-Spiel bei der WM gegen Mexiko

Der iranische Schiedsrichter Alireza Faghani leitet das erste Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Russland gegen Mexiko. Der 40-Jährige wurde vom Weltverband FIFA für die Partie am Sonntag (17:00 Uhr/So könnt ihr es sehen!) in Moskau nominiert, Assistenten sind seine Landsmänner Reza Sokhandan und Mohammadreza Mansouri. Als Vierter Offizielle fungiert Mohammed Adulla Mohammed aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.