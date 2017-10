Ironman Hawaii: Lange holt WM-Titel in Rekordzeit - Frodeno-Alptraum

Anzeige

An einem der bittersten Tage für Jan Frodeno auf Hawaii hat Landsmann Patrick Lange mit einer sensationellen Leistung die deutsche Siegesserie bei der Ironman-Weltmeisterschaft fortgesetzt. Der Vorjahresdritte verwies den Kanadier Lionel Sanders mit 2:27 Minuten Vorsprung auf den zweiten Platz und stellte in 8:01:39 einen Streckenrekord auf. „Das ist, wovon ich immer geträumt habe. Das ist nicht wahr, das ist so großartig“, sagte Lange, der mit der Deutschland-Fahne in der Hand fast ins Ziel gestolpert wäre: „Das ist Gefühls-Achterbahn hoch Tausend.“ Dritter wurde der Brite David MacNamee vor dem zweiten deutschen Top-Favoriten Sebastian Kienle. Der 33-Jährige aus Mühlacker kam 8:19 Minuten nach Lange ins Ziel. Boris Stein, Siebter vor einem Jahr, wurde Zehnter. Frodeno quälte sich mit schmerzendem Rücken mit über eine Stunde Rückstand in 9:15:44 Stunden ins Ziel. „Es war ein harter Tag. Mein Rücken hat ganz und gar nicht mitgespielt. Ich weiß auch nicht, was da los war“, sagte der Gewinner der vergangenen beiden Jahre.

In einem denkwürdigen Rennen, bei dem sich Titelverteidiger Frodeno kurz nach dem Wechsel am Samstag (Ortszeit) mit Schmerzen sogar für einige Minuten auf die Laufstrecke hinsetzen musste, holte Lange nach 3,8 Kilometern Schwimmen und 180,2 Kilometern Radfahren beim Marathon über zehn Minuten auf. Wenige Kilometer vor dem Ziel übernahm der 31-Jährige aus Bad Wildungen erstmals die Führung in dem Rennen und gab sie bis zum Ziel auf Ali'i Drive nicht mehr ab. Lange ist nach Thomas Hellriegel (1997), Normann Stadler (2004 und 2006), seinem jetzigen Trainer Faris Al-Sultan (2005), Kienle (2014) und Frodeno (2015/2016) der sechste Deutsche, der auf Hawaii siegt.

Der Ironman Hawaii - Bilder der Qualen, Bilder der Freude Ein Gesicht voller Qualen, aber auch voller Glück: Der deutsche Jan Frodeno gewann den letzten Ironman 2016 auf Hawaii nach 3,86 km Schwimmen, 180 km Radfahren und einem Marathon in 8:06:30 schweißtreibenden Stunden. © imago Der König von Hawaii: Frodeno holt sich nach seinem Sieg 2016 seine Sektdusche ab. Die hat er sich verdient: Während eines Ironman verbraucht man bis zu 10.000 Kalorien. Das sind 20 BicMacs oder 30 Teller Spaghetti mit Tomatensauce. © dpa Der Ironman beginnt mit 3,86 Kilometern Schwimmen. Dabei kommt es immer wieder zu Schlägereien um die besten Ausgangslagen. © dpa Danach geht's auf's Rad. Die abzuspulende Distanz beträgt 180 Kilometer. Auf Hawaii sind Windschattenfahren und Scheibenräder allerdings strengstens verboten, weil ... © dpa ... die sogenannten Ho’o-Mumuku-Winde – das sind böige Seitenwinde - Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h aufnehmen können. © dpa Die pure Erschöpfung, die pure Erleichterung: Der deutsche Gewinner des Ironmans 2012, Sebastian Kienle im Ziel - völlig am Ende. © dpa Am Limit: Der Amerikaner Ben Hoffman kollabierte beim letztjährigen Ironman, nachdem er die Ziellinie gerade als Vierter überquert hatte. © dpa Auch wenn den Athleten jegliche Form der Verpflegung am Streckenrand zur Verfügung gestellt wird, kommt es jedes Jahr zu Verletzungen, Krämpfen und Dehydrierungen. Rund 200 Ärzte stehen während eines Ironmans auf Hawaii bereit. © dpa Ebenfalls am Streckenrand zu finden: Fans, die die Athleten anfeuern und mit teilweise lustigen Plakaten zu Höchstleistungen treiben (wollen). © imago Nach den 3,86 Kilometern Schwimmen und 180 Kilometern Radfahren steht noch ein ganzer Marathon (42,195 Kilometer) auf dem Programm. Während eines ganzen Ironmans verliert ein Teilnehmer rund 4 Prozent seines Körpergewichts. Bei einem 80 Kilogramm schweren Athleten wären das 3,5 Kilogramm. © dpa Jan Frodeno gewann auch 2015 den Ironman in Hawaii - als insgesamt fünfter Deutsche. Seine Worte: "Es ist wie auf Wolke neun, sieben, 35. Keine Ahnung.“ © dpa Bekannter Neuling: Tagesschau-Sprecher Thorsten Schröder hat erstmals die Qualifikation für den Ironman geschafft. „Für mich ist ein Traum wahr geworden“, sagte er. © dpa

Es wurde ein Rennen für die Geschichtsbücher, und keines für schwache Nerven. Frodeno, Sieger 2015 und 2016, stieg als Zweiter nach 48:27 Minuten aus dem Pazifik, war damit noch voll im Soll. Schneller war nur der Australier Josh Amberger, der die Führung nach dem Wechsel auf die Radstrecke aber nicht mehr allzu lange inne haben sollte. Wo war Lange? Er lag nur 1:36 auf die Spitze zurück, war 15 und damit auf dem Rad zunächst mit dem Kontakt zu den Toprängen - so, wie er es geplant hatte. Kienle und Sanders, die nach dem Schwimmen lange Zeit das Rennen bestimmten, hatten über sechseinhalb Minuten Rückstand auf die Spitze. Nach einigen noch eher verhaltenen Kilometern drehte Kienle auf, bildete schnell zusammen mit Landsmann und Lange-Trainingspartner Boris Stein und Sanders eine Dreiergruppe, die sich kontinuierlich nach vorne arbeitete. Nach gut 30 Kilometern lagen die ersten 30 Fahrer lediglich 68 Sekunden auseinander. Frodeno war vorn mit dabei, Lange lag ebenfalls zunächst noch gut.

Immer wieder wechselte die Führung, das Tempo war brutal hoch. Dafür sorgten vor allem Kienle und Sanders. Nach anderthalb Rennstunden drehten sie weiter auf. Kienle, der Elegante auf dem Rad, und Sanders, der mit weniger Technik, aber brachialer Kraft in die Pedale trat. Ein Kraftaufwand, der sich bei beiden zumindest im Kampf um den Sieg rächen sollte. Nach der Hälfte übernahm der Australier Cameron Wurf - ehemaliger Olympia-Teilnehmer im Rudern und Ex-Radprofi - erstmals die Führung. In 4:12:54 Stunden pulverisierte der 34-Jährige Stadlers Rad-Streckenrekord von 2006. Sanders blieb in 4:14:18 und Kienle in 4:14:57 ebenfalls noch unter Stadlers Zeit von 4:18:23 Stunden. Lange konnte da nicht mithalten. Er hatte Probleme: „Ich wollte aussteigen, weil ich richtig scheiß Beine hatte“, sagte er dem ZDF. Er machte weiter. Er hatte schon vorher angekündigt, beim Laufen den Turbo zünden zu wollen. Es gelang. Während die Rivalen mehr und mehr abbauten, wirkte Lange, der vor einem Jahr in 2:39,45 bereits den Marathon-Streckenrekord aufgestellt hatte, immer noch frisch. Als Lange im Ziel überglücklich auf die Knie fiel und danach ein kleines Tänzchen auf wackligen Bein

