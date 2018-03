Irre England-Wette: Neu-Nationalspieler Lewis Cook macht seinen Opa reich!

Mirza Jahic (Sieger 2014) : Mirza steht bei “SK Gaming” unter Vertrag, einem traditionsreichen Team in Esports, mit Ursprung in Deutschland. “SK Gaming” hat eine Partnerschaft mit dem 1. FC Köln, so vertritt Mirza also auch die Geißböcke beim VBL-Finale. Kaum einer zieht so viele Fans bei Twitch mit FIFA an wie er, zumindest im deutschsprachigen Raum. Er hat sich beim Playoff-Event schon in der Vorrunde verabschieden müssen, bekam aber als Gewinner der VBL 2014 eine Wildcard. Er ist auf jeden Fall für eine Überraschung gut. © EA Sports