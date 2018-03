Irre Geschichte aus Italien: Lazio Rom fällt auf Betrüger rein

Die WM naht: Wer ist aktuell wie gut oder schlecht drauf? Der SPORTBUZZER-Formcheck. © Imago-Montage

Russland: Russland ein WM-Favorit? Nun ja, die Erwartungen in der Heimat sind riesig, der Heimvorteil vielleicht wirklich ein Faustpfand. Aber: Dass der Gastgeber wirklich um den Titel mitspielen wird, muss nach den letzten Testspielen mehr denn je bezweifelt werden. Ein 0:3 gegen Brasilien und ein 1:3 gegen Frankreich zeigen, dass es in Duellen mit Top-Nationen kaum etwas zu holen gibt. In der WM-Vorrunde warten neben Saudi-Arabien, Ägypten um Liverpool-Star Mohammed Salah und die starken Uruguayer. Da wäre schon ein Einzug in die nächste Runde ein Erfolg... - Platz 8 in der SPORTBUZZER-Formtabelle © imago/Chernykh

Argentinien: Der Vize-Weltmeister zeigte im Testspiel gegen die nicht qualifizierten Italiener (2:0) zunächst eine vernünftige Leistung. Doch zwei Dinge machen deutlich, dass bei den "Gauchos" noch Sand im Getriebe ist: Einerseits lief die Qualifikation nur durchwachsen (7 Siege, 7 Unentschieden, 4 Niederlagen). Andererseits ging man im Testspiel gegen die formstarken Spanier mit 1:6 baden - allerdings fehlte gegen die Iberer der wichtigste Mann: Lionel Messi. Zum einen macht das Hoffnung: Mit Messi dürfte vieles besser werden. Zum anderen zeigt dies das Dilemma Argentiniens: Ohne den Superstar des FC Barcelona läuft oft nicht viel zusammen. - Platz 7 in der SPORTBUZZER-Formtabelle © 2018 Getty Images

Belgien: Der ewige Geheimfavorit Belgien hat einige Spieler in den Reihen, die in Europas Top-Ligen für Furore sorgen: Romelu Lukaku bei Manchester United, Eden Hazard beim FC Chelsea, Kevin de Bruyne bei Manchester City, Dries Mertens beim SSC Neapel... man könnte diese Reihe fortsetzen. In der Qualifikation haben die Stars der "Roten Teufel" unter Beweis gestellt, dass die Spitzenform auch in der Nationalmannschaft Bestand hat: Neun Siege, lediglich ein Unentschieden. Das 4:0 im Testspiel gegen Saudi-Arabien ist hingegen nicht allzu aussagekräftig. Sollten alle Individualisten zu einem Team zusammenwachsen und ihre Leistung auch bei der WM abrufen können, ist in diesem Jahr mit Belgien zu rechnen. - Platz 6 in der SPORTBUZZER-Formtabelle © 2018 Getty Images

England: Englands Jugendarbeit, die sich stark an der des DFB orientiert, macht sich inzwischen bezahlt. Spieler wie Dele Alli, Raheem Sterling oder Harry Kane haben die "Three Lions" auf ein Niveau gebracht, das sie durchaus zum Mitfavoriten auf den Titel macht. In der Qualifikation büßten die am Ende ungeschlagenen Briten nur vier Punkte ein. Das 1:0 in den Niederlanden und ein 1:1 gegen Italien in den jüngsten Testspielen sind beachtliche Ergebnisse - ob die Triumphe gegen die nicht für WM qualifizierten Teams aber für Angst und Schrecken bei der Konkurrenz sorgen? Fraglich. Sturm-Star Kane fehlte in beiden Partien allerdings verletzt. Wenn der Torjäger zurückkehrt, dürfte sich England deutlich stärker präsentieren. - Platz 5 in der SPORTBUZZER-Formtabelle © imago/PRiME Media Images

Deutschland: Es läuft noch nicht so rund, wie es der Weltmeister wohl selbst von sich erwartet. Zwar wurde die Qualifikation mit zehn Siegen aus zehn Spielen souverän bestritten - die jüngsten Testspiele gegen die Top-Teams aus England (0:0), Frankreich (2:2), Spanien (1:1) und Brasilien (0:1) zeigen jedoch auch, dass Joachim Löw und seinem Team noch einiges an Arbeit bevorsteht, um den Traum von der Titelverteidigung wahr zu machen. Insbesondere in der Offensive gab es zuletzt Defizite: Wenig Konsequent im Abschluss, kaum Torgefahr. Die Turniermannschaft Deutschland dürfte nach dem "Wachrüttler" gegen Brasilien die Zeichen der Zeit aber erkannt haben. Und: Löw kann aus einem riesigen Pool an Top-Spielern wählen, um einen schlagkräftigen WM-Kader zusammenzustellen. - Platz 4 in der SPORTBUZZER-Formtabelle © 2018 Getty Images

Frankreich: Antoine Griezmann, Paul Pogba und Kylian Mbappé - nur drei der französischen Ausnahmekönner. Man könnte auch Ousmane Dembele nennen, oder Hugo Lloris, oder... Lassen wir das an dieser Stelle. Rein personell bewegt sich die "Equipe Tricolore" auf Top-Niveau. In der Qualifikation und den jüngsten Testspielen fehlte aber die Konstanz. So verlor Frankreich in der Ausscheidungsrunde gegen Schweden und musste zwei Remis hinnehmen. In den letzten Tests gab es dann ein 2:3 gegen Kolumbien - trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung - und ein 3:1 gegen die derzeit völlig desolaten Russen. Eigentlich zu wenig für die Qualität im Kader und die eigenen Ansprüche. Fazit: Für den zweiten WM-Titel nach 1998 muss sich das Team von Trainer Didier Deschamps noch steigern. - Platz 3 in der SPORTBUZZER-Formtabelle © imago/ZUMA Press

Brasilien: Der neue Trainer Tite sorgte im Januar mit einer ungewöhnlichen Maßnahme für Aufsehen: Rund fünf Monate vor WM-Beginn plauderte er offen über seine Startelf für das erste Turnier-Spiel gegen die Schweiz. Doch die kuriosen Methoden des 56-Jährigen zeigen offenbar Wirkung: Brasilien gewann die Südamerika-Qualifikation souverän (12 Siege, 5 Unentschieden, nur eine Niederlage). Zudem verteidigt die Selecao zunehmend diszipliniert. In den jüngsten Testspielen besiegten sie Russland 3:0 und schafften die für das Selbstvertrauen so wichtige Revanche für das 1:7 gegen Deutschland bei der Heim-WM 2014: In Berlin hieß es am Ende 1:0. Viel hängt für die Brasilianer davon ab, ob Superstar Neymar nach seiner Hüftverletzung rechtzeitig für das Turnier fit wird. Ohne ihn ist Tites-Truppe zwar gut - nur mit ihm aber überragend. - Platz 2 in der SPORTBUZZER-Formtabelle © 2018 Getty Images