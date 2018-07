Neue Frisur: So sieht BVB-Star Mo Dahoud jetzt NICHT mehr aus!

Ein Twitter-User charakterisierte es als "Mischung zwischen Julius Caesar und Millwall 1995", mancher fühlte sich an Jim Carrey in "Dumm und dümmer" erinnert , wieder andere fragten sich einfach nur: "Wie sieht DER denn jetzt aus?" Borussia Dortmunds Mittelfeldtalent Mahmoud Dahoud hat sich über den Sommer eine neue Frisur stehen lassen. Statt langen nach hinten liegenden Haaren mit kurzen Zeiten hat er jetzt eine Kurzhaarfrisur mit Pony - mit der Dortmunds Hoffnungsträger merkwürdig aus der Zeit gefallen scheint.

Erstmals gezeigt hat der 22-Jährige seine neue Haarpracht auf der USA-Tour der Borussia. In der Nacht zu Samstag spielt der BVB im Rahmen des International Champions Cup (der SPORTBUZZER erklärt hier das neue Format) auf dem Soldier Field in Chicago gegen den englischen Meister Manchester City - ein erster echter Härtetest vor dem Saisonstart in DFB-Pokal und Bundesliga.