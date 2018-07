Juri Cortez wird diesen Moment niemals in seinem Leben vergessen. Der Fotograf des mexikanischen Ablegers der Agentur AFP geriet in eine kroatische Jubeltraube, weil er einfach nur dastand und seinen Job machte. Zur Belohnung konnte er ein Foto knipsen, das um die Welt ging und noch in Jahrzehnten eng mit dem Final-Einzug der Kroaten bei der WM 2018 in Russland in Verbindung stehen wird.