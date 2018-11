Irres Spiel: Holstein Kiel holt 4:4-Unentschieden beim SC Paderborn

Anzeige

Was war denn da los? Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Freitagabend in der Benteler-Arena vor 10035 Zuschauern gegen den SC Paderborn 07 einen 1:3-Rückstand in einer wahren Aufholjagd in ein 4:4-Unentschieden umgewandelt. Eklatante Abwehrfehler begünstigten dabei die Gegentreffer der Gastgeber, doch zweimal Kingsley Schindler, sowie Janni Serra und Alexander Mühling trafen für die Kieler.

Die erste Halbzeit begann furios. Nach einem Fehler von KSV-Innenverteidiger Stefan Thesker im Spielaufbau tauchte Babacar Gueye zehn Sekunden nach Anpfiff von Schiedsrichter Lasse Koslowski vor Kenneth Kronholm auf und ließ dem KSV-Keeper mit seinem Schuss keine Chance. Somit stand es 1:0 für die Gastgeber. Holstein antwortete prompt. Kingsley Schindler wurde von Jae-Sung Lee freigespielt und vollstreckte eiskalt (6.). Es ging im Sekundentakt weiter. In der 9. Spielminute traf Philipp Klement, wiederum nach einem Abwehrfehler, zum 2:1 für den SCP. Im Gegenzug hatte KSV-Kapitän David Kinsombi die Chance zum Ausgleich, doch SCP-Keeper Leopold Zingerle hielt prächtig. Ein Kopfballtreffer von Janni Serra in der 21. Spielminute erkannte wegen Abseitsstellung keine Anerkennung. Ebenfalls zwei Treffer von Kingsley Schindler (23., 26.) wurden wegen einer Abseitsstellung des Flügelturbos zurückgepfiffen. In der 33. Minute war Keeper Kenneth Kronholm nach einem strammen Schuss von Mohamed Dräger zur Stelle und entschärfte den Schuss per Faustabwehr reflexartig. In der 41. Minute dann das 3:1 für die Hausherren. Ben Zolinski ließ Kronholm mit seinem Schuss aus 16 Metern nicht den Hauch einer Chance.

Die zweite Halbzeit begann mit einer Chance für die Kieler Störche, doch Kingsley Schindler scheiterte mit seinem Schuss (46.) am stark reagierenden Zingerle im SCP-Kasten. Janni Serra hatte in der 53. Minute einen Riesen auf dem Fuß, doch der Kieler Mittelstürmer verzog die Hereingabe von Jannik Dehm knapp. Kingsley Schindler scheiterte in der 59, Minute mit seinem Schuss wiederum an Zingerle im SCP-Gehäuse. Es dauerte bis zur 71. Spielminute, ehe Janni Serra nach einer tollen Flanke von Kingsley Schindler zum 2:3-Anschlusstreffer einnickte. In der 74. Minute der 3:3.Ausgleichstreffer für die Störche. Alex Mühling schob eine Hereingabe von Kingsley Schindler eiskalt ein. KSV-Keeper Kenneth Kronholm glänzte in der 76. Minute mit einer Weltklasse-Parade bei einem Freistoß von Philipp Klement. Zwei Minuten später gar der 4:3-Führungstreffer durch einen Elfmeter von Kingsley Schindler. Dann doch noch der 4:4-Ausgleich für die Paderborner durch Zolinski in der 89. Minute.

Bilder vom Spiel SC Paderborn 07 gegen Holstein Kiel Paderborns Trainer Steffen Baumgart umarmt Holstein-Trainer Tim Walter. © Friso Gentsch/dpa Die Fans aus Kiel zünden Pyrotechnik zu Spielbeginn. © Friso Gentsch/dpa Paderborns Torschütze Babacar Gueye (Mitte) erzielt den Treffer zum 1:0. Im Hintergrund schwenken die Fans aus Kiel ihre Fahnen. © Friso Gentsch/dpa Paderborns Torwart Leopold Zingerle (re.) kann den Ball vom Torschützen Kingsley Schindler (li.) aus Kiel zum 1:1 nicht halten. © Friso Gentsch/dpa Torschütze Kingsley Schindler (li.) feiert seinen Treffer zum 1:1 mit den Mannschaftskameraden Alexander Mühling (Mitte) und Janni Luca Serra (re.). © Friso Gentsch/dpa Kiels Torschütze Kingsley Schindler (Mitte) feiert seinen Treffer zum 1:1 mit David Kinsombi (li.) und Jae-Sung Lee (re.). © Friso Gentsch/dpa Paderborns Torschütze Philipp Klement (li.) erzielt den Treffer zum 2:1. © Friso Gentsch/dpa Paderborns Torschütze Philipp Klement (li.) feiert seinen Treffer zum 2:1 mit Bernard Tekpetey (re.). © Friso Gentsch/dpa Paderborns Bernard Tekpetey (li.) geht mit dem Ball am Kieler Johannes van den Bergh (re.) vorbei. © Friso Gentsch/dpa Der Torschütze Janni Luca Serra (3.v.l.) aus Kiel feiert seinen Treffer zum 3:3 mit Kingsley Schindler (r). Paderborns Torschütze Ben Zolinski (li.) feiert seinen Treffer zum 4:4

Anzeige