Irres Video: Jürgen Klopp und Campino singen Final-Frust des FC Liverpool weg

Gemeinsam mit "Reds"-Fan und Toten-Hosen-Frontmann Campino, seiner Ehefrau Ulla und weiteren Freunden schmetterte Klopp: "Wir haben den Henkelpott gesehen, er war so wunder- wunderschön, er musste leider nach Madrid, wir holen ihn nächstes Jahr zurück." Für alle internationalen Fans gab es den Song auch in einer englischen Version. Auszug: "We saw the European Cup, Madrid had all the f*ing luck". Die Toten Hosen veröffentlichten beide Videos auf ihrer offiziellen Instagram-Seite.