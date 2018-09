Real-Star knallhart: Ronaldo wird bei Real Madrid nicht vermisst

Cristiano Ronaldo erlebt aktuell eine schwere Zeit: Sein erster Pflichtspieltreffer für seinen neuen Klub Juventus Turin will partout nicht gelingen. Auch beim dritten Saisonsieg von Italiens Rekordmeister am vergangenen Samstag gegen Außenseiter Parma ist „CR7“ leer ausgegangen. Und jetzt meldet sich auch ein ehemalige Teamkollege von Real Madrid zu Wort: Isco, der vom Ronaldo-Wechsel im Sommer stark profitiert, gab nun in einem Interview knallhart zu Protokoll: "Cris ist ein außergewöhnlicher Spieler. Aber wir vermissen ihn momentan nicht."

Bei der WM 2018 in Russland schied der Portugiese mit seinem Team schon im Achtelfinale aus. Immerhin gab's einen neuen Rekord: Ronaldo ist der erste Spieler, der für sein Land bei acht großen Turnieren in Serie mindestens ein Tor erzielte. © 2018 Getty Images

Niemandem gelangen so viele Tore in K.o-Spielen der Champions League wie Ronaldo. © imago

Ballermann: Mit 17 Toren in elf Spielen hält Ronaldo den Rekord für die meisten Tore in einer Champions-League-Saison (Saison 2013/14). © imago

Kein Spieler traf jemals öfter in den europäischen Topligen als Cristiano Ronaldo. Der Portugiese spielte bislang in der Premier League und Spaniens Primera Division. © imago

Keiner hat so viele Tore in Halbfinals der Champions League erzielt wie Ronaldo - Rekordhalter war zuvor Real-Legende Alfredo di Stefano gewesen.

Real in Topform - auch ohne Ronaldo

Doch die Zahlen sprechen für die Behauptung Iscos: Real gewann alle drei Ligaspiele ohne Ronaldo - und sogar ziemlich deutlich. Schon zehn Treffer schoss das Team trotz des Verkaufs seines Weltklasse-Torjägers. Isco (244 Spiele für Real, 42 Tore) kam bisher in jeden Spiel zum Einsatz - wie auch andere, die in den vergangenen Jahren auch wegen Ronaldo oft zurückstecken mussten: "Er hat dir 40 bis 50 Tore garantiert. Aber wenn wir gewinnen, sagen sie, wir vermissen ihn nicht und wenn wir nicht gewinnen, werden sie sagen, wir tun es. Wir spielen jetzt sehr gut. Spieler, die letztes Jahr nicht so oft getroffen haben, schöpfen jetzt ihr Potenzial aus", so der 26-Jährige.